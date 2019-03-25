2019-03-25T13:23:25+03:00
Политика

В Россию перебежал сотрудник СБУ Василий Прозоров: Видеотрансляция пресс-конференции

Работник центрального аппарата с 2014 года снабжал Россию сведениями из Украины [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве.Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве.Фото: Александр КОЦ
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В Москве проходит пресс-конференция по событиям на постмайданной Украине. Журналисты могут задать вопросу сотруднику Службы безопасности этой страны Василию Прозорову, который на протяжении пяти лет снабжал Россию сведениями из Украины.

В числе репортеров на пресс-конференции присутствует спецкор "КП" Александр Коц. Сайт kp.ru ведет прямую видеотрансляцию беседы Василия Прозорова с журналистами.

В Россию перебежал сотрудник СБУ из центрального аппарата Василий Прозоров.25 марта на площадке ММПЦ можно будет задать вопросы на темы актуальной украинской политики и событий 2014-2019 гг. их прямому участнику

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ИСТОЧНИК KP.RU

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