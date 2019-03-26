Ксения Поленова, получившая титул взамен низложенной «Мисс Москва-2018»: "Сначала я думала, что это розыгрыш"

Мир конкурсов красоты всегда был наполнен интригами, разборками, сплетнями и завистью. Но в последнее время это мы могли увидеть лишь в американском кино - отечественные смотры красавиц проходили тихо-мирно. Одна корону сняла, передала другой, все счастливы. Но случилась сенсация - у победительницы «Мисс Москва-2018» Алеси Семеренко впервые в истории отечественных конкурсов отняли корону и титул! Красавица после победы просто перестала выходить на связь с организаторами, не появилась ни на одном мероприятии, участие в которых регламентировано договором.

У победительницы «Мисс Москва-2018» Алеси Семеренко впервые в истории отечественных конкурсов отняли корону и титулФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сначала мы было забеспокоились, все ли в порядке с Алесей, но потом в ее Инстаграме увидели, что у нее все хорошо - ходит на вечеринки, тусуется, - объяснила решение директор конкурса «Мисс Москва» Татьяна Андреева-Фальк. - Нам пришлось присылать ей уведомление, что она может лишиться титула. Девушка ответила, что ознакомилась с нашим предупреждением. Ну и все. Я бы не пошла на такой беспрецедентный шаг, если бы не это равнодушие. А мы еще беспокоились, что у нее регистрация закончилась в конце декабря (она же не москвичка), хотели как-то ей помочь, трудоустроить.

Ксения Поленова, получившая титул взамен низложенной «Мисс Москва-2018»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И титул «Мисс Москва-2018» перешел к 24-летней красавице Ксении Паленовой, которая на конкурсе была признана первой вице-мисс. Правда, короновали ее не основной короной. Как нам рассказала директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, Алеся Семеренко вернула символ женской власти не в коробке, а в пакете, в поврежденном виде.

- Корону будем чинить, конечно. Она выполнена из золота и сербра, украшена полудрагоценными камнями и является произведением русского ювелирного искусства, - говорит Татьяна Андреева-Фальк. - Но у нас есть мастер, который ее сможет починить.

Алеся Семеренко вернула символ женской власти не в коробке, а в пакете, в поврежденном видеФото: предоставлено организаторами

Лишение Алеси Семеренко титула и короны проходило официально, правда, уже в ее отсутствие. И уже не в пафосной атмосфере «Вегас-холла», а в штаб-квартире конкурса, расположенного на Тверской-Ямской. В общем, никаких фанфар и помпезности. Новая королева появилась в зале эффектно - роскошное платье в пол, аккуратный макияж, стать и взгляд «голубая сталь». Ее голову увенчали запасной короной с кристаллами Сваровски, но Ксения была счастлива и, кажется, до последнего не верила, что теперь она официально самая красивая девушка Москвы.

Ксения Паленова рассказала «КП», что работала в крупнейшем инвестиционном банке, но, осознав, что для нее эта работа слишком формальна, ушла в частный бизнес - запускать новые проекты. А так же поведала, как отреагировала на удивительную новость:

- Сначала я думала, что это слухи или шутки, а потом очень обрадовалась. Пускай тебя признали не сразу, но все равно это счастье и гордость, ведь попадая на конкурс красоты, каждая девушка мечтает его выиграть. С каждой победительницей подписывается договор, он максимально лояльный, и, конечно, я ознакомилась с каждым его пунктом перед тем как подписать. Победительница должна принимать участие в общественных и благотворительных мероприятиях по усмотрению дирекции конкурса. Мне очень хочется всем этим заниматься, и если, пользуясь вниманием, у меня получится осветить какую-то социальную проблему, я буду очень рада. У меня понимающие коллеги и партнеры, так что, надеюсь, смогу совмещать функции «Мисс Москва» и работу.

Тем временем Алеся Семеренко, лишенная титула, на своей странице в социальной сети выступила с предупреждением тем, кто решил участвовать в конкурсе красоты: - «Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья - гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром».