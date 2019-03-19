Собчак и Богомолов: первый «официальный» выход в свет

В этот вторник в Большом театре проходит вторая международная музыкальная премия BraVo в области классической музыки. Программа мероприятия простая: Елена Север и Игорь Верник ведут вечер, на сцену поднимаются люди, которые продвигают вперёд культуру - вручать и получать премии под звуки классики. Вишенки на торте - спецгости церемонии Хелен Миррен и Джон Траволта, которые заняли почётные места в партере. Но, как часто бывает, все внимание на себя перетянула Ксения Собчак.

Ксения Собчак и Константин Богомолов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дело, конечно, было в ее спутнике, театральном режиссёре Константине Богомолове - фотографы с ног сбились, чтобы снять парочку в партере. Даже Траволта обернулся посмотреть - что же происходит? Все дело в том, что появление на премии BraVo стало первым «официальным» светским выходом пары. Напомним, что совсем недавно Ксения и ее супруг, Максим Виторган, официально объявили о расставании. До этого где-то полгода в свете шушукались о том, что у Собчак роман с Богомоловым, но доказательств ни у кого не было - лишь слухи. Но вот Виторган побил Богомолова у злосчастной «Кофемании», и о неверности Ксении заговорили с утроенной силой. Слухи, как мы уже знаем, оказались правдой. Поэтому теперь Собчак может спокойно выходить в свет с новым возлюбленным.

Джон Траволта.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперная певица Салтанат Ахметова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист балета Сергей Полунин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Полунин на сцене.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец Алессандро Сафина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пианист Иван Бессонов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Балерина Светлана Захарова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Хелен Миррен.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники итальянской группы Il Volo.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696069" frameborder="0"></iframe> Собчак разводится с Виторганом.После пяти лет отношений супружеская пара Собчак-Виторган решила развестись. И Ксения больше не скрывает свою новую пассию.

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