2019-03-06T17:13:48+03:00
Звезды

Собчак перестала скрывать отношения с Богомоловым

Телеведущая и театральный режиссер отправились в вояж по Европе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак в студии радио "Комсомольская правда".Ксения Собчак в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ксения Собчак и Константин Богомолов путешествуют по Европе. Ушлые репортеры подловили парочку в чешском аэропорту.

Телеведущая и режиссер держались непринужденно. На фото, которые стали достоянием общественности, Ксения и Константин катят тяжелую тележку в аэропорту Праги, передает издание Super.

По информации светских хроникеров, пара прилетела в Санкт-Петербург бизнес-классом. Телеведущую также сняли в Пулково, где блондинка пыталась слиться с толпой, но ее план с треском провалился.

Пражский вояж Собчак и Богомолов стал достоянием общественности.

При этом муж Ксении сейчас находится в Москве. Максим Виторган погружен в рабочий процесс - занимается постановкой нового спектакля. Знал ли артист о вояже благоверной за границу в компании Константина, неизвестно.

Стоит отметить, что Ксения и Константин не в первый раз отправлялась подальше от любопытных глаз. Недавно знаменитости вместе посетили Париж, а потом сводили детей в Эрмитаж.

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Ксения Собчак заметно похорошела
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Как писал сайт kp.ru, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью 2018 года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова.

Не так давно знаменитость в передаче "Эксклюзив" откровенно ответила на вопрос Бориса Корчевникова. Телеведущий прямо спросил коллегу по цеху: "У вас сейчас сложный период?". В ответ Ксения сообщила, что "это личное". И тут же добавила: "Есть болезненные аспекты в моей личной жизни, о которых я не готова говорить...". И тут же добавила: "Женщина имеет право жить и спать с тем, с кем она хочет!".

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Видео драки мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова взорвало интернет, а вся история вокруг любовного треугольника побила рейтинги популярности. О романтических отношениях Собчак и Богомолова пресса начала писать еще в ноябре прошлого года. Ксения появлялась с модным режиссером на премьерах и, как утверждают очевидцы, не стесняясь целовалась в кафе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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