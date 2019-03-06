Собчак перестала скрывать отношения с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов путешествуют по Европе. Ушлые репортеры подловили парочку в чешском аэропорту.

Телеведущая и режиссер держались непринужденно. На фото, которые стали достоянием общественности, Ксения и Константин катят тяжелую тележку в аэропорту Праги, передает издание Super.

По информации светских хроникеров, пара прилетела в Санкт-Петербург бизнес-классом. Телеведущую также сняли в Пулково, где блондинка пыталась слиться с толпой, но ее план с треском провалился.

Пражский вояж Собчак и Богомолов стал достоянием общественности.

При этом муж Ксении сейчас находится в Москве. Максим Виторган погружен в рабочий процесс - занимается постановкой нового спектакля. Знал ли артист о вояже благоверной за границу в компании Константина, неизвестно.

Стоит отметить, что Ксения и Константин не в первый раз отправлялась подальше от любопытных глаз. Недавно знаменитости вместе посетили Париж, а потом сводили детей в Эрмитаж.

xenia_sobchak Ксения Собчак заметно похорошела

Как писал сайт kp.ru, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью 2018 года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова.

Не так давно знаменитость в передаче "Эксклюзив" откровенно ответила на вопрос Бориса Корчевникова. Телеведущий прямо спросил коллегу по цеху: "У вас сейчас сложный период?". В ответ Ксения сообщила, что "это личное". И тут же добавила: "Есть болезненные аспекты в моей личной жизни, о которых я не готова говорить...". И тут же добавила: "Женщина имеет право жить и спать с тем, с кем она хочет!".

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