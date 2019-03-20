Богомолов прилюдно признался в любви Собчак

Константин Богомолов безумно счастлив с Ксенией Собчак. Пара не просто перестала скрывать отношения. Режиссер и телеведущая произвели настоящий фурор . Да такой мощный, что, кажется, его волной накрыло всех присутствующих.

Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак на вечеринке по случаю дня рождения Михаила Друяна. Режиссер исполнил хит Филиппа Киркорова "Снег". Похоже, у гостей навернулись слезы умиления и радости за эту пару.

Константин Богомолов безумно счастлив с Ксенией Собчак.

А слова этой композиции рвут душу:

"Почему так жесток снег, оставляет твои следы

И по кругу зачем бег и бежишь от меня ты

Не даёт до утра спать, снег растаявший - он вода

Ты одно лишь должна знать - я люблю тебя навсегда...

...Если хочешь идти - иди, если хочешь забыть - забудь

Только знай, что в конце пути, никого уже не вернуть.

Никого уже не вернуть".

Стоит отметить, что видео танца влюбленных опубликовала Светлана Бондарчук. Под ее сообщением подписчики оставляют восторженные комментарии, радуясь чужому счастью.

Действительно, Ксения светится от радости, как, впрочем, и ее избранник. Надо отдать должное и вокальным данным Константина - он прекрасно исполнил композицию. Ну а получить признание в любви в стихах или услышать в свой адрес балладу о любви - разве не об этом мечтает каждая женщина.

Как писал сайт kp.ru, 19 марта на премии BraVo произошел первый "официальный" светским выходом пары.Совсем недавно Ксения и ее супруг, Максим Виторган, официально объявили о расставании. До этого где-то полгода в свете шушукались о том, что у Собчак роман с Богомоловым, но доказательств ни у кого не было. Слухи оказались правдой. Поэтому теперь Собчак может спокойно выходить в свет с новым возлюбленным.

МЕЖДУ ТЕМ

Собчак и Богомолов: первый "официальный" выход в свет

Телеведущая и режиссёр переполошили гостей премии BraVo (подробности)

Любовь на новом уровне: Собчак пришла на спектакль к Виторгану после объявления о разводе

Телеведущая мечтает, чтобы между нею и экс-супругом по-прежнему сохранялись близкие отношения (подробности)

Ксения Собчак: "Я все сделаю, чтобы сохранить хорошие отношения с Максимом!"

В субботу вечером на НТВ покажут "Секрет на миллион" с Ксенией Собчак. Будет много откровений о жизни телеведущей. Но больше всего телезрителей интересует развод Ксении Собчак с отцом своего ребенка - в браке у телеведущей родился сын Платон, мальчику 2 года. В программе не будет откровений о новом романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым, а вот о причинах развода с мужем Ксения расскажет. Причем, Собчак отметила, что она человек верный и ей сложно встретить близкого человека (подробности)

В ТЕМУ

Все мужчины Ксении Собчак: оппозиционер, миллионер, актер и другие

В эфире программы "Секрет на миллион" телеведущая рассказала о причинах своего развода с актером Максимом Виторганом. В браке у телеведущей от него - сын Платон, которому два года. Ксения сказала, что они оба "виноваты" в том, что разрушился брак. Виторган - очередной мужчина в богатой на события жизни телеведущей. "КП" рассказывает о тех, с кем в разное время жизнь связывала Ксению Собчак (подробности)

КСТАТИ

Анны Каренины наших дней: Звезды, бросившие мужей ради любовников

Каждый второй развод происходит из-за того, что муж изменил жене и ушел к другой. Женщины, разрушившие свой брак ради увлечения – более редкая история. Но если уж они решаются с головой окунуться в новую любовь, то делают это так, что страсти кипят нешуточные. Особенно если это – женщины известные и знаменитые, чья жизнь проходит на глазах у миллионов поклонников. Ради них мужчины бьются на дуэлях – кто на словах, а кто и на деле, набросившись на соперников с кулаками. Каждая новая подробность их любовного треугольника обсуждается в Интернете. А развод превращается в драму, по которой впору снимать сериал. Мы вспомнили роковых звезд, решившихся разрушить семью ради новой страсти (подробности)