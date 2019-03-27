Супруга режиссера Георгия Данелии: Джуна считала, что это она нас поженила

Режиссер фильмов «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Мимино», «Кин-дза-дза!», сценарист «Джентльменов удачи» Георгий Данелия попал в реанимацию. Мы позвонили его жене Галине Данелия, чтобы узнать о состоянии Георгия Николаевича. Разговор получился не только о здоровье, но и о личном.

«Врачи пообещали вытащить»

- Георгия Николаевича госпитализировали в реанимацию из-за воспаления легких 24 февраля, - рассказала «КП» Галина Данелия. - Для стабилизации дыхания врачи ввели его в искусственную кому. Он благополучно вышел из комы, и сейчас ему гораздо лучше. В трахее у него стоит трубка, чтобы можно было дышать, и из-за этого он не может говорить. У меня получается по губам прочитать короткие слова: «устал», «пить», «дай». Он в сознании, глаза осмысленные абсолютно.

- Проблемы с легкими появились из-за курения?

- Он лет двадцать уже не курит. У него эмфизема (заболевание легких. - Ред.). В больницу попал из-за сильного обострения. Врачи сказали, не безнадежный, вытащим.

Галина Юркова-Данелия помогает мужу бороться с болезнью.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Он грузин-собственник»

- Галина, читала, что когда-то в молодости в вас был влюблен Марсель Марсо (знаменитый французский мим. - Ред.).

- Ой, про это я не люблю говорить. При живом муже как-то неэтично. Хотя пытаются вспомнить тех, с кем меня сталкивала судьба: и Эрнста Неизвестного (про него Галина сняла документальный фильм. - Ред.), и Марселя Марсо, и Андрея Тарковского (ему Галина помогала. - Ред.).

- Так это было просто общение или влюбленность?

- Скажем так, Марсель прилетал ко мне из Парижа все время. И мы с ним обменивались письмами до конца его жизни.

- А Данелия с ним встречался?

- Нет. Это моя была епархия!

- А с Тарковским что у вас было?

- Ну есть у меня энергетика, которая притягивает очень интересных людей. А то, что они в меня влюблялись, - это я не виновата. Гия все это знает, но тем не менее ему неприятно. Он вообще старается ничего не читать, что про меня пишут. Это очень удобно, потому что тогда нельзя ни к чему придраться. У него чувство собственничества. Он же грузин!

- Как Данелия появился в вашей жизни?

- Мне было 19 лет, когда мы познакомились в общей компании. Общались, дружили на расстоянии. Потом он меня принимал во ВГИК на режиссерский факультет. Но сказал: «Я тебя к себе на курс не возьму, потому что мы с тобой давно знакомы».

А затем он заболел очень сильно. Была клиническая смерть. Он фактически умер, его вытащили. Похудел до 42 килограммов. Когда мы с ним встретились на «Мосфильме», в первую секунду я его даже не узнала. Предложила поддержку и сразу его повела к Джуне. Я дружила с Джуной, она его полечила.

- Когда вы поняли, что любите его?

- Да мне вообще давно казалось, что я его люблю. Всю жизнь пыталась к нему приблизиться. Я пыталась, а он упирался. Джуна была уверена, что это она нас поженила. Я звонила ей перед ее смертью, она говорила: «А ты помнишь, что это я тебя с Данелией поженила?» Ну что ж, человеку приятно так думать. Но, конечно, все у нас с Гией образовалось само собой.

Леонид Куравлев, Евгений Леонов и Георгий Данелия на съемочной площадке фильма «Афоня». 1974 год. Фото: Анатолий КОВТУН/TASS

Предложение сделал в лифте

- Помните, как он вам руку и сердце предложил?

- О, это было забавно! Он пришел ко мне и сказал: «Это моя бритва, это моя зарплата, а это я». А я в тот день торопилась на встречу. Мы с ним вошли в лифт, где он говорит: «Да, кстати, забыл сказать - выходи за меня замуж». И надел мне на палец кольцо. «Это кольцо моей мамы», - сказал он. Вот так мы поженились.

Конечно, в быту Данелия неприспособленный. Я оставляла готовую еду и на кастрюльки приклеивала бумажки: «Здесь суп» и так далее. Всегда в холодильнике были наклейки с указаниями - где что.

- Мне кажется, что при всем обаянии Данелия дома все-таки суровый...

- Да, это правда. Но жизнь у нас без скандалов, без выяснения отношений. А все потому, что он умный. Как только назревал призрак ссоры, он говорил: «Кирилл (приемный сын. - Ред.), давай по комнатам разойдемся, подождем, пока мама остынет».

Данелия меня всегда называет Васькой почему-то. Любит давать всем такие имена. Мне - Васька. Много чего было в жизни, с 1982 года мы с ним вместе. Уже 36 лет! Время проходит как одна минута...

«Токарева не может простить»

- До вас у Данелии был роман с Викторией Токаревой. Она написала книгу про их отношения (рассказывала, например, как они с Данелией сочиняли вместе сценарий «Джентльменов удачи». И даже в постели с ней он мог вдруг воскликнуть: «Я придумал сценарный ход!». - Авт.). Так вот, она признавалась, что до сих пор страдает.

- Она эту тему (роман с Данелией. - Ред.) все никак не может оставить. Везде, в каждом рассказе, в каждой книге, всюду-всюду. Я говорю Гии: «Как будто у нее в жизни больше ничего не было». Он смеется: «Она никак не может простить, что я женился на тебе, а не на ней». Никто не ожидал, что он на мне женится. Не женился, не женился - и вдруг в 50 лет женился все-таки...

- У вас ведь была своя режиссерская карьера.

- Да. Но мне пришлось пожертвовать ею, потому что надо было заниматься Георгием Николаевичем и домом. Правда, я на фильме «Кин-дза-дза!» одно время была вторым режиссером. Но потом не выдержала. Потому что родственникам нельзя в кино работать.

- В фильме «Я шагаю по Москве» Георгий Николаевич снял молодого Никиту Михалкова. Как потом сложились отношения Михалкова и Данелии?

- Прекрасно. Никита относится к Данелии, как к своему учителю. Вот сейчас от него звонили, предлагали помощь. Сам Никита не может приехать навестить, ему недавно сделали операцию. Поменяли сустав в бедре, но неудачно. Пришлось делать повторно. Еще Алла Сурикова постоянно звонит, Карен Шахназаров. И просто поклонники звонят со всего мира, спрашивают о здоровье Георгия Николаевича.

Конечно, Данелия - мощный человек. И сейчас он так же мощно борется с недугом. Он мне говорил незадолго до реанимации: «Я так устал, мне надо уйти, я больше не могу». А как получше, говорит: «Знаешь, когда мне плохо, я хочу умереть. А когда мне хорошо - я хочу жить!» Так что сейчас мы боремся. Все родные его навещают. Не все знают, что у Данелии большая семья: одних внуков и правнуков человек 20. Все по очереди приходят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693741" frameborder="0"></iframe> Галина Данелия - о состоянии мужа.

СПРАВКА «КП»

Георгий Данелия женат третьим браком. Первой женой режиссера была дочь первого заместителя министра нефтяной промышленности СССР Ирина Гинзбург. Супруги прожили вместе с 1951 по 1956 год, в браке у них родилась дочь Светлана.

Вторая (гражданская) жена Данелии - актриса Любовь Соколова, свои отношения они не регистрировали. Их единственный сын Николай умер в 26 лет.

Третья жена - Галина Данелия. Режиссер усыновил сына Галины от первого брака Кирилла и дал ему свою фамилию. Кирилл Данелия - художник, владелец антикварной галереи в Москве. Дочь режиссера Светлана - юрист.

Самые известные фильмы мастера

«Сережа», 1960

«Я шагаю по Москве», 1963

«Тридцать три», 1965

«Афоня», 1975

«Мимино», 1977

«Осенний марафон», 1979

«Кин-дза-дза!», 1986

«Паспорт», 1990

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