Помощница Началовой возмутилась откровениями бывшего мужа певицы

Помощница Юлии Началовой удивлена откровениями бывшего мужа певицы Дмитрия Ланского. Анна Исаева ответила на провокационное высказывание музыканта в свой адрес.

"Странное дело. Я никогда ни в публичном пространстве, ни на кухнях не употребляла вслух фамилию «Ланской». Знать его не знала и как-то не хочется после вот таких заявлений (мне сегодня выслали скрин, извините) о «горе пиар-менеджерах» Началовой, которые состряпали на него напраслину и клевету", - написала помощница Юли Началовой в своем блоге.

isaeva.anya Анна и Юля дружили долгие годы

Анна Исаева напомнила, что действительно долгие годы являлась пиар-менеджером артистки и никогда этого не скрывала. "Дмитрий обвиняет меня в том, чего я просто никогда не делала. Так что же это? Клевета на меня? Странный он человек... а где хоть одно доказательство?", - вопрошает она.

Помощница считает, что такие резкие заявления можно делать, если человек этого заслуживает. "Поносить человека можно за дело. А без дела провоцировать меня на войну с собой, зачем? Смысл-то какой?", - возмущена Исаева.

isaeva.anya Помощница Началовой удивлена провокацией бывшего мужа певицы

Как писал сайт kp.ru, бывший муж Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, заявил, что устал терпеть негатив в свой адрес. Дмитрий Ланской высказался по поводу анорексии Началовой. "История об анорексии Юлии - выдумка ее пиар-менеджера. Тому нет медицинского подтверждения. Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь... Вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли", - подчеркнул артист.

lanskoymusic Ланской впервые рассказал о тяжелом разводе с Началовой

Юля Началова умерла 16 марта в одной из столичных клиник на 39-м году жизни. Похороны артистки прошли на Троекуровском кладбище 21 марта. Проводить певицу в последний путь пришли звезды шоу-бизнеса и многочисленные поклонники звезды. После смерти Началовой отец певицы обвинил именно Дмитрия в болезнях дочери: "Все беды у нас начались с него. Сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней".

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