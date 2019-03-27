Мать девочки-маугли оставила на трое суток дочь одну, потому что была у любовника

Адвокат Ирины Гаращенко, матери московской девочки-маугли, сегодня попытался оспорить в Мосгорсуде решение об аресте женщины. Напомним, после вызова соседей о плаче ребенка за стенкой вечером 10 марта сотрудники полиции и МЧС вскрыли дверь квартиры на севере Москвы и обнаружили 5-летнюю девочку. От незнакомых взрослых она пряталась в кучах мусора, которым завалена вся трехкомнатная квартира. 47-летнюю мать ребенка, которая приехала спустя несколько часов, задержали и отправили под стражу. По словам соседей, Гаращенко не появлялась дома в течение нескольких дней. Что все это время кушала и пила ее маленькая дочь - большой вопрос.

С самого начала следователей смущали некоторые нестыковки. В квартире - по колено мусора, жуткий запах. Хотя сама москвичка чисто и опрятно одета, никаких сбивающих с ног ароматов. Возникла версия, что Гаращенко на самом деле живет где-то в другом месте, а к дочери приходит лишь изредка.

От незнакомых взрослых девочка пряталась в кучах мусора, разбросанного по всей квартире.

Во время ареста в Савеловском суде корреспондент «КП» пытался добиться от Гаращенко правды:

- Ирина, вы постоянно живете со своей дочерью?

Женщину этот вопрос явно смутил. Она ответила после паузы:

- Да...

Сегодня стало известно, что женщина лгала. Во время заседания по апелляции прокурор заявил, что следователям удалось найти любовника Ирины Гаращенко. Мужчину по фамилии Николаев допросили. Он рассказал, что Ирина провела у него трое суток - с 7 по 10 марта.

- Кроме того, были изучены записи с камер видеонаблюдения в подъезде дома, где живет Гаращенко, - сообщил прокурор. - Информация о том, что женщина все это время отсутствовала в квартире и ребенок был дома один, подтвердилась.

Напомним, женщине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Прокуратура и органы опеки добиваются, чтобы Ирину Гаращенко лишили родительских прав.

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