2019-03-28T21:14:33+03:00
Звезды

"Он просто в шоке": друг вступился за третьего мужа Началовой

Александр Фролов очень переживал после смерти певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Началова и Александр Фролов.Юлия Началова и Александр Фролов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Близкий друг хоккеиста Александра Фролова выcказал слова поддержки в адрес спортсмена. Он призвал прекратить обвинять Александра в гибели артистки.

"Мы с Сашей дружим. Это суперпорядочный, супердобрый, позитивный человек, который никогда в жизни никому ничего плохого не делал", - заявил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале хоккейный агент Шуми Бабаев.

По его словам, Фролов очень переживает в связи со смертью певицы и возникшей после этого истерией вокруг квартиры Началовой. 36-летний Александр сейчас живет в Америке, и когда Юлия умерла, его не было в России. "Я на связи с ним, постоянно рассказываю, что происходит. Он просто в шоке", - заявил мужчина в эфире ток-шоу.

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Юля Началова всегда радовалась жизни
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За Фролова неожиданно вступилась и супруга Вадима Казаченко. Ирина Аманти осадила пиар-менеджера Началовой. Анна Исаева нелестно отзывалась о спортсмене и его роли в жизни певицы. "Нельзя обвинять живого человека в смерти Юли. Это страшные обвинения. Вы должны понимать, что травля человека тоже может довести до какого-то состояния. Он тоже живой человек" - сказала Аманти, которая, как известно, является продюсером Казаченко.

Исаева в ответ заметила, что на самом деле спортсмена ни в чем не обвиняют. На что Аманти парировала: "Вы сейчас его клеймите... Так нельзя поступать".

В свою очередь, сам Фролов не раз заявлял, что он в данной ситуации лишь защищается. Никаких денег он не требует, а иск подан против него. С хоккеиста хотят взыскать 26 миллионов рублей. Кроме того, в эфире "Пусть говорят" он рассказал, почему не появился на похоронах бывшей жены. "Мне друг прислал сообщение, сказал, что Юля ушла. Что все. Я был обескуражен, конечно. Не мог в это поверить. У меня остался номер матери Началовой. Я написал свои какие-то слова, чувства, как мог. Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло. Я в принципе с ней простился. Думаю, что похороны - это не столь важная вещь... Это очень личное, между людьми. Мы расстались", - рассказал Фролов.

В Москве простились с Юлией Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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