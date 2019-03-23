Последняя просьба Началовой: она умоляла помочь решить вопрос с квартирой для дочки

Стало известно последнее желание Юлии Началовой перед смертью. Как рассказала помощница певицы Анна Исаева, звезда попросила своего PR-директора помочь решить вопрос с квартирой.

"Оа меня просила помочь в об одном вопросе... Я обязательно ей помогу", - заявила Анна Исаева. Она много лет работала с Юлией Началовой. Певица познакомилась с Анной, когда первый раз выходила замуж. Исаева организовывала свадьбу знаменитости.

Как призналась PR- директор, Началова умоляла ее помочь решить вопрос с квартирой. Для Юли было очень важно, чтобы ее дочь - 12-летняя Вера - не осталась без крыши над головой.

Исаева в программе НТВ "Ты не поверишь!" также рассказала, с кем будет жить дочь певицы. "Верочка занимается очень много, ходит в кружки и школу. В этом вопросе ей очень помогает бабушка", - сообщила Анна.

По ее словам, решение, конечно, за семьей, с кем будет жить Вера. Но, возможно, все останется как есть. Девочка будет со своими бабушкой и дедушкой - родителями Юли.

Что касается второго супруга певицы - Евгения Алдонина, то Исаева не сомневается - он не оставит дочь: "Он ее очень любит, поддерживает и всегда будет ее отцом". Не секрет, что и сама Началова не раз признавалась - "лучшего отца для Веры придумать невозможно".

Как писал сайт kp.ru, 38-летняя Юля Началова умерла от острой сердечной недостаточности 16 марта. Похороны певицы прошли в Москве 21 марта. Свой последний приют артистка нашла на Троекуровском кладбище. Организацией похорон занимались артисты и друзья Юли.

Дело в том, что у Юли в последнее время практически не было денег. Кроме того, стало известно о якобы 20-миллионном долге Юлии Началовой бывшему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову. От второго мужа после развода в 2011 году певице досталась четырехкомнатная квартира площадью 167 кв. метров в элитном комплексе. Когда Фролов переехал к Юле, то сделал ремонт в квартире. А в 2015 году певице понадобились деньги на запись альбома и заграничный тур. Говорят, она сама предложила избраннику купить полквартиры за 20 миллионов рублей. 16 июля 2015 года пара заключила договор купли-продажи, Александр получил расписку и зарегистрировал право собственности на половину квартиры. Спустя три с лишним года Юлия решила судиться, потому что, по ее словам, денег не получала. В июле 2018 года Началова продала долг Фролова нижегородской компании. В свою очередь, фирма обратилась в суд, требуя с Фролова 25,8 миллиона рублей: долг плюс проценты за невыплаченную своевременно стоимость жилья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочку Началовой привезли на похороны

Верочка стойко держится у гроба мамы (подробности)

Мать Алдонина рассказала, что дочь Юлии Началовой будет жить не с отцом

Бабушка 12-летней Веры вспомнила, что предшествовало трагедии (подробности)

Евгений Алдонин о смерти Началовой: "У Веры была особая связь с мамой"

Дочь не может поверить в смерть самого близкого человека и находится в шоковом состоянии (подробности)

Дочь Началовой узнала о страшной трагедии и плакала всю ночь

Раньше дочери Началовой боялись говорить правду (подробности)