Алдонин говорил с Началовой перед смертью

Бывший супруг Юлии Началовой говорил с ней перед смертью. Евгений Алдонин звонил певице для того, чтобы решить вопрос с летним отдыхом дочки. На тот момент беды ничто не предвещало.

"Я с ней разговаривал до больницы. В основном, пытались спланировать летние каникулы Веры. Про свое состояние здоровья она ничего не говорила", - рассказал экс-футболист сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин в эфире программы Андрея Малахова "Привет, Андрей" на канале "Россия 1".

Когда Евгений уехал в командировку, то только тогда узнал, что Юля попала в больницу. После этого все новости он получал от ее родителей. "Все произошло очень быстро и трагически. Никто не мог предположить, что это может привести к такой трагедии", - сообщил спортсмен.

Алдонин также расставил все точки над "i" по поводу своих отношений с Юлей: "У нас были человеческие, нормальные взаимоотношения. Мы занимались воспитанием ребенка. Все, что касалось ребенка, мы обсуждали. Это было самое главное. Да, время идет, мы потеряли нашу семью... Юля строила свою жизнь".

julianachalova Евгений Алдонин и Юлия Началова сумели после развода сохранить теплые отношения

По словам бывшего супруга певицы, Началова всегда стремилась к большему. "Она открытый, светлый человек, хотела всех радовать. Радость - ее защитная реакция. Даже когда ей было тяжело, она радовалась еще больше. Мы все понимаем, что за этой радостью скрывались и болезнь, и непростые отношения на личном фронте", - констатировал Евгений.

Он уверен, что Юля "могла гораздо больше, чем сделала". А теперь для него важно сохранить о ней добрую память. "Вот и все. Комментарии здесь излишни", - заключил он.

Напомним, Евгений Алдонин и Юлия Началова прожили вместе пять лет. Они сыграли свадьбу 1 июня 2006 года, а 1 декабря 2006-го у них родилась дочь Вера. В декабре 2011 года пара объявила о разводе.

11 марта 2019 года стало известно о госпитализации Началовой. Врачи боролись за ее жизнь, однако все попытки оказались тщетны. 16 марта певица умерла в одной из столичных больниц. 21 марта Юлю похоронили на Троекуровском кладбище.

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