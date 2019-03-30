2019-03-30T21:16:04+03:00
Звезды

Алдонин говорил с Началовой перед смертью

Бывший также расставил все точки над "i" по поводу своих отношений с Юлей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бывший муж Юлии Началовой рассказал, о чем говорил с ней перед смертьюБывший муж Юлии Началовой рассказал, о чем говорил с ней перед смертьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывший супруг Юлии Началовой говорил с ней перед смертью. Евгений Алдонин звонил певице для того, чтобы решить вопрос с летним отдыхом дочки. На тот момент беды ничто не предвещало.

"Я с ней разговаривал до больницы. В основном, пытались спланировать летние каникулы Веры. Про свое состояние здоровья она ничего не говорила", - рассказал экс-футболист сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин в эфире программы Андрея Малахова "Привет, Андрей" на канале "Россия 1".

Когда Евгений уехал в командировку, то только тогда узнал, что Юля попала в больницу. После этого все новости он получал от ее родителей. "Все произошло очень быстро и трагически. Никто не мог предположить, что это может привести к такой трагедии", - сообщил спортсмен.

Алдонин также расставил все точки над "i" по поводу своих отношений с Юлей: "У нас были человеческие, нормальные взаимоотношения. Мы занимались воспитанием ребенка. Все, что касалось ребенка, мы обсуждали. Это было самое главное. Да, время идет, мы потеряли нашу семью... Юля строила свою жизнь".

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Евгений Алдонин и Юлия Началова сумели после развода сохранить теплые отношения
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По словам бывшего супруга певицы, Началова всегда стремилась к большему. "Она открытый, светлый человек, хотела всех радовать. Радость - ее защитная реакция. Даже когда ей было тяжело, она радовалась еще больше. Мы все понимаем, что за этой радостью скрывались и болезнь, и непростые отношения на личном фронте", - констатировал Евгений.

Он уверен, что Юля "могла гораздо больше, чем сделала". А теперь для него важно сохранить о ней добрую память. "Вот и все. Комментарии здесь излишни", - заключил он.

Напомним, Евгений Алдонин и Юлия Началова прожили вместе пять лет. Они сыграли свадьбу 1 июня 2006 года, а 1 декабря 2006-го у них родилась дочь Вера. В декабре 2011 года пара объявила о разводе.

11 марта 2019 года стало известно о госпитализации Началовой. Врачи боролись за ее жизнь, однако все попытки оказались тщетны. 16 марта певица умерла в одной из столичных больниц. 21 марта Юлю похоронили на Троекуровском кладбище.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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