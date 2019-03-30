Алдонин впервые рассказал о разводе с Началовой из-за Фролова

Бывший супруг Юлии Началовой впервые откровенно рассказал о разводе с певицей. Евгений Алдонин заявил, что причиной его разрыва с женой стал хоккеист Александр Фролов.

"Это жизнь. Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил, я это принял. Мы развелись", - сказал Евгений Алдонин в эфире программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1". До этого Евгений предпочитал не комментировать свою личную жизнь с Юлей, не называл он и причины развода. Евгений Алдонин и Юлия Началова прожили вместе шесть лет, они расторгли брак в 2011 году. В 2006 году у них родилась дочь Вера.

Бывший футболист также сообщил, что после расставания оставил Началовой и дочке Верочке квартиру. Помимо роскошной жилплощади спортсмен сделал все, чтобы его близкие ни в чем не нуждались. "Оставил два машиноместа, машину. Достаточно комфортные условия для проживания", - заявил он.

Экс-муж певицы прокомментировал ситуацию с иском по поводу квартиры от хоккеиста Александра Фролова, который был гражданским супругом исполнительницы. "Что я сказал бы Фролову? Прежде всего, поступить по-мужски, как порядочный, приличный мужчина. Думаю, что это самое главное. Принять для себя правильное решение", - подчеркнул он.

evgeny_aldonin Евгений Алдонин сделает все, чтобы Верочке было хорошо

Евгений не скрывает, что сейчас самое главное - это его дочь и ее состояние: "Остался ребенок, Верочка. Нужно сделать, прежде всего, так, чтобы было хорошо ей. То, что она пережила, не передать словами. Хочется обойтись без грязи, без ток-шоу всяких, без судов. Чтобы все закончилось по-мужски, по-спортивному. Ради ребенка".

Бывший полузащитник сборной России рассказал, что дочь останется жить с бабушкой и дедушкой. "Для нее абсолютно привычна и комфортна эта ситуация. И сейчас вырывать ее из этого состояния - не очень хорошо. Мы с моей женой Ольгой очень хорошо относимся к Вере, любим ее и ждем. Мы сказали Вере, что готовы принять ее. Но для меня важно, чтобы она чувствовала себя хорошо", - заверил Алдонин.

evgeny_aldonin То, что пережила Вера, не передать словами

Бывший супруг не скрывает, что решение о том, с кем ей жить, Вера принимала сама. "Она сказала, что на данный момент хочет остаться с бабушкой и дедушкой. Сейчас мы все пытаемся помочь ей создать психологически уютный микроклимат. Мы смотрим за ее состоянием, потому что это колоссальная потеря - остаться без мамы в таком возрасте", - заявил Евгений. Он тут же добавил: "Если Вера останется с нами жить, мы будем только рады".

Как писал сайт kp.ru, Юля Началова умерла 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Похоронили певицу 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с артисткой пришли сотни человек.