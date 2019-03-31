Завершилось голосование на выборах президента Украины 2019 года. В 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в стране закрылись избирательные участки. Гражданам страны надо было сделать выбор среди рекордного за всю историю числа кандидатов - на пост главы государства претендуют 39 человек.

В течение дня на избирательных участках появлялись сами кандидаты в президенты. Так, как сообщал сайт kp.ru, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проголосовала в лицее №100 в центре Киева, а шоумен Владимир Зеленский прибыл на участок в районе Оболонь, где заявил, что в случае проигрыша не будет призывать к майдану.

Также, по данным корреспондентов "Комсомольской правды", на пограничных участках между Украиной и Крымом не было наплыва желающих проголосовать на выборах. Спешили домой лишь редкие украинцы, приехавшие на полуостров в субботу по делам. Кроме того, спецкор "КП" Дмитрий Стешин сообщил, что жители Донбасса вместо выборов отправились приводить в порядок свои хозяйства, так как в регионе выпал первый теплый день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский пообещал не призывать к майдану, а Тимошенко перевела стрелки

Спецкор «Комсомолки» понаблюдала, как голосовали главные кандидаты на пост президента Украины (подробности)

МНЕНИЕ

Политолог: Американцы запретили Порошенко фальсифицировать более, чем на 10 процентов

Сергей Марков прокомментировал «КП» данные экзитполов, которые пришли из Украины уже днем — то есть ранее того времени, когда они могли быть опубликованы официально (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В незалежной ждали крымчан, а они остались на родине

Битва шоколадного короля и комика не воодушевила жителей полуострова (подробности)