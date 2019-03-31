2019-03-31T19:57:25+03:00
Выборы президента Украины 2019

Завершилось голосование на выборах президента Украины 2019

В ходе выборов президента Украины 2019 граждане отдавали голоса за одного из 39 кандидатов
Екатерина БОЛГОВА
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Граждане сделали свой выбор.Граждане сделали свой выбор.Фото: REUTERS
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Завершилось голосование на выборах президента Украины 2019 года. В 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в стране закрылись избирательные участки. Гражданам страны надо было сделать выбор среди рекордного за всю историю числа кандидатов - на пост главы государства претендуют 39 человек.

В течение дня на избирательных участках появлялись сами кандидаты в президенты. Так, как сообщал сайт kp.ru, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проголосовала в лицее №100 в центре Киева, а шоумен Владимир Зеленский прибыл на участок в районе Оболонь, где заявил, что в случае проигрыша не будет призывать к майдану.

Также, по данным корреспондентов "Комсомольской правды", на пограничных участках между Украиной и Крымом не было наплыва желающих проголосовать на выборах. Спешили домой лишь редкие украинцы, приехавшие на полуостров в субботу по делам. Кроме того, спецкор "КП" Дмитрий Стешин сообщил, что жители Донбасса вместо выборов отправились приводить в порядок свои хозяйства, так как в регионе выпал первый теплый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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