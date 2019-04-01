«Черная гадалка» до тюрьмы довела: Полковник Захарченко и разорившиеся банкиры покупали амулеты на удачу, а угодили за решетку

ЭЛИТНАЯ «ВОЛШЕБНИЦА»

56-летняя уроженка Ленинграда Нона Михай перебралась в Москву несколько лет назад. В следствии рассказывают, что «потомственная гадалка» окончила всего четыре класса школы. Это не помешало ворожее сколотить солидную клиентуру. Ходили к ней и две сестры Марчуковы, Лариса и Галина. Последняя была финансовым директором Нота-банка.

В одном из телефонных разговоров Галина поведала гадалке, что у нее есть хороший знакомый из МВД.

Этот «хороший знакомый» и вам прекрасно известен, дорогие читатели.

ПРОСТО ДИМКА

- Знакомого зовут Дмитрий Захарченко, - рассказывает источник в следствии (см. «Из досье «КП»). - Марчукова объяснила, что полковник из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции оказывает их банку определенные услуги. Например, предупреждает о планирующихся проверках. За это ему платят.

Галина попросила Михай поворожить полковнику. Чтобы на службе у него все было хорошо! Принесла фотографию Захарченко, которого называла запросто - Димка.

На одном из судебных заседаний Нона сама рассказывала, что передавала через Марчукову для «борца с коррупцией» заговоренные ею талисманы и воду. От него возвращались деньги. За амулет «полковник Димка» заплатил 5 тысяч долларов.

«ПОХИЩАТЬ ВСЕ, ЧТО МОЖНО»

А в 2015 году Нота-банк начал сваливаться в пике. На горизонте замаячило банкротство. Галина Марчукова рассказала о «мощной потомственной гадалке» своим шефам - соучредителям банка братьям Дмитрию и Вадиму Ерохиным.

- Михай советовала «похищать все, что можно», - продолжает наш собеседник, близкий к следствию. - Банку все равно капут.

В одной из «акций» Ерохиных Михай принимала самое непосредственное участие. Магическое. Ее задачей было сделать так (ну через связь с потусторонними силами), чтоб придуманная банкирами схема сработала.

7 МИЛЛИОНОВ ЗА МАГИЮ

Дмитрий Ерохин начал окучивать клиента банка Ивана Тарлыкова, гендиректора ООО «Фармстер». Компания занимается поставками медицинского оборудования. Тарлыков должен был взять в Нота-банке кредит на 350 миллионов рублей и перевести эти деньги на счет фирмы «Элитпроект».

На самом деле эту фирму-однодневку Ерохин зарегистрировал буквально вчера. Тарлыков сомневался. Но то ли жадность победила, то ли все-таки привороты Ноны Михай сработали, но 350 миллионов перекочевали из банка сначала в «Фармстер», оттуда в «Элитпроект», а уже из него - на множество других счетов.

«КАЗЕННЫЙ ДОМ»

Пока Нота-банк стагнировал, братья Ерохины сумели провернуть еще пару мошенничеств по выводу денег из кассы. Тут уж, правда, справились сами, без гадалки.

Например, с депозита компании «Мостотрест», которая выиграла тендер на реконструкцию аэропорта Хабаровска, исчезли 1,5 миллиарда рублей. Еще 321 миллион рублей Дмитрий Ерохин взял в своем банке как потребительский кредит. Отдавать ничего он, конечно же, не собирался. В качестве залога Ерохин предложил свои акции Нота-банка - 3 миллиона штук, которые уже ничего не стоили, - говорят в следствии.

И тем не менее кредит оформили, и он был активизирован - просто магия какая-то! Деньги исчезли.

Буквально через несколько дней ЦБ отозвал у Нота-банка лицензию.

Как считается, часть похищенных денег потом хранилась в квартире Дмитрия Захарченко - среди легендарных 9 миллиардов.

Дмитрий Ерохин получил 8,5 года колонии и должен выплатить штраф в 2 млн рублей. Вадим Ерохин - 6 лет и 800 тысяч рублей штрафа. Нона Михай - 3,5 года тюрьмы, 800 тысяч штрафа. Участие Михай в делишках верхушки Нота-банка квалифицировали как «подстрекательство». Кстати, на суд гадалка Нона явилась с вещами. Может, раскинула картишки, и в этот раз они не подвели - предсказали «дорогу дальнюю, казенный дом».

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему за украденные миллиарды дали копеечные штрафы?

Юристы компаний, пострадавших от махинаций банкиров, требовали в суде, чтобы братья Ерохины и гадалка Михай возместили украденные деньги. Но судья Шалашова эти иски отклонила, предложив теперь, после приговора по уголовке, подавать на мошенников в гражданский суд.

- Имущество братьев Ерохиных было арестовано сразу после начала расследования, - рассказал корреспонденту «КП» в суде юрист одной из пострадавших фирм. - Но там не так уж много. Пара квартир и машин. Этого не хватит даже на покрытие сумм по одному эпизоду мошенничества. Остальное они куда-то вывели. Мы надеемся, что в ходе разбирательств по основному делу полковника Захарченко будет установлено, из каких источников складывалась сумма, которую у него нашли.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий ЗАХАРЧЕНКО. 40 лет. Уроженец Ростовской области. Получил три высших образования (юридическое, экономическое, историческое). В 2001 году начал работать в налоговой службе Ростова-на-Дону, в 2005-м перебрался в Москву и поступил на службу в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, где за десять лет дослужился до полковника. В 2016-м Дмитрия Захарченко назначили начальником одного из управлений. А в сентябре того же года полковник был арестован сотрудниками ФСБ. Установлено, что у офицера и членов его семьи в собственности 13 элитных квартир, 4 автомобиля. Во время обысков были обнаружены крупные суммы в рублях и валюте. Общая стоимость изъятого - более 9 млрд рублей. По версии следствия, полковник получал взятки от крупных бизнесменов и банкиров, предупреждая их о грядущих проверках, разваливал уже возбужденные дела. Суд над Захарченко начался в августе 2018 года. Процесс еще не завершен. Дмитрию Захарченко светит до 15 лет тюрьмы.

КАК ЭТО БЫЛО

Хроника уголовного дела

Сентябрь 2016 года

При обыске квартиры полковника МВД нашли 8 миллиардов рублей

Дмитрия Захарченко задержали по подозрению в получении взятки - в момент задержания при нём было 20 миллионов. Эта цифра не шокирует по сравнению с найденным у него дома (подробности)

На взятки полковника МВД можно было содержать целый город. Например, Рязань

Он был вчетверо богаче товарища Корейко, а вес всех найденных наличных превышал тонну! (подробности)

Полковник Захарченко, пойманный на взятке: «Все эти миллиарды - не больше, чем юмор»

Пресненский суд арестовал высокопоставленного чиновника (подробности)

Полковник Дмитрий Захарченко - «Комсомольской правде»: Мне угрожает опасность. Я знаю, кто меня подставил

Человек, которого обвиняют в многомиллионных взятках и хранении миллиардов рублей в валюте, ответил на вопросы нашего корреспондента (подробности)

Ноябрь 2016

Следователи арестовали еще один миллиард рублей по делу Захарченко

Деньги, вероятно, принадлежат семье полковника МВД (подробности)

Март 2017 года

В деле полковника-миллиардера Захарченко появились блондинки с чемоданами евро

Следствие подозревает, что после ареста двоюродная сестра полицейского и ее подруга с Украины пытались скрыть деньги (подробности)

Апрель 2017 года

Полковнику никто не пишет: вслед за Дмитрием Захарченко взяли под стражу его отца

Старшего обвиняют в растрате (подробности)

Май 2017 года

Семья Дмитрия Захарченко лишилась еще 400 миллионов

Суд арестовал имущество, которое было оформлено на его отца (подробности)

Июль 2017 года

Следователи обнаружили новые счета полковника Захарченко в частном банке Швейцарии

Именно на них бизнесмены могли переводить взятки для полковника (подробности)

Сентябрь 2017 года

Жену полковника Захарченко сняли с трапа самолета при попытке сбежать на Кипр

Ее подозревают в мошенничестве на 16 миллионов долларов (подробности)