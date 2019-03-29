Что произошло на самом деле со звездой сериала "Сваты" Федором Добронравовым

Федор Добронравов откровенно рассказал, что с ним произошло на самом деле и как он чувствует себя сейчас. Актер заявил, что перенес инсульт, а из-за плотного графика не всегда успевает выполнять рекомендации врачей.

"У меня действительно был инсульт. Слава богу, это все прошло, вовремя меня подхватили. Спасибо врачам", - признался Федор Добронравов в интервью "Светской хронике" на Пятом канале.

Звезда сериала "Сваты" уточнил, что ему удалось полностью оправиться от последствий инсульта годичной давности: "Я на 100% восстановился. Но мне периодически врачи требуют, чтобы я появлялся у них в больнице".

Артист боится гнева эскулапов. И тому есть веские причины. "Если они сейчас узнают мой график, я получу по шее. Прошел год после инсульта, который у меня был. И я все-таки решил туда сходить", - уточнил Народный артист России.

dobronravov.fedor Прошел год после инсульта, который случился у Федора Добронравова

Актера во всем поддерживает семья. У Добронравова двое детей - Виктор и Иван. Они пошли по стопам отца и стали актерами. Младший даже играет с родителем в одном спектакле

Артист души не чает в своих внучках. Он признается, что быть строгим дедом не умеет, так что Варвара, Василиса и Вера отказа ни в чем не знают.

dobronravov.fedor Звезда сериала "Сваты" - счастливый отец двоих сыновей и дед трех внучек, младшей из которых всего восемь месяцев

"У бабушки с дедушкой все можно. Родители говорят: «Перестаньте! Хватит баловать». Я говорю: «Поздно!» Конечно, хотелось бы быть с ними подольше. Они растут очень быстро", - заявил актер.