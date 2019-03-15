Венесуэла выходит из энергетического кризиса

Прошедшая неделя стала, пожалуй, одной из самых страшных за последние несколько лет в Венесуэле. Всю территорию Боливарианской республики буквально парализовало — после отключения электричества 7 марта из кранов пропала вода, а страна погрузилась в Средневековье. Неподготовленные к таким потрясениям латиноамериканцы стонали в социальных сетях, как им плохо живется без удобств. Вроде бы, все злоключения закончились, но надолго ли?

РОКОВАЯ ГУРИ

Что же произошло в тот злосчастный вечер? Власти утверждают, что виной всему стал сбой на гидроэлектростанции Гури — второй по величине ГЭС в Латинской Америке и шестой по мощности в мире. От нее зависит практически вся энергетика страны, ведь станция вырабатывает от 60 до 80 процентов венесуэльского электричества. Правительство утверждает, что якобы янки запустили вирус в «компьютерные мозги» ГЭС, и тот отключил турбины, вырабатывающие ток.

Звучит версия вполне правдоподобно, хотя и экзотично. Есть у ее сторонников и свои аргументы. Например, известный антикоммунист сенатор Марк Рубио уже через пять минут после отключения написал в соцсетях об этой проблеме, еще даже до того, как в администрации Николаса Мадуро поняли, что произошло.

Правда, зная безалаберность местных специалистов, легко можно поверить и в обычное раздолбайство, приведшее к трагедии. Сам корр. "КП" не раз был свидетелем, проезжая по венесуэльской глубинке, что мачты электролиний стоят обвитые не то плющом, не то какими-то лианами. Случись самый простой пожар, и все это «дерево» сразу же запылает как спичка. О чем, собственно и говорят оппозиционеры.

В трагедии сыграли свою роль еще множество других факторов — массовая эмиграция рабочих местных электросетей, тысячами уехавших за более достойными зарплатами, отсутствие своевременного обслуживания оборудования и банальная кража проводов на цветные металлы.

Рисунки Чавеса и Че Гевары на стенах в столице страны.Фото: REUTERS

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Но спорить о том, кто прав и кто виноват можно до бесконечности. Лучше посмотреть на объективные факты — сколько стоил этот «апагон» стране в целом.

Самым страшным итогом отключения электричества стали человеческие жертвы, в основном это были те пациенты, которые умерли во время операций или в отделениях интенсивной терапии, когда больницы остались без света. По правилам, у каждого госпиталя должны быть запасные генераторы, но, как признались мне работники одного из лечебного учреждения, часто резервные мощности не функционируют. Некоторые из-за отсутствия запчастей, другие просто были украдены. Так или иначе, по всем этим причинам погибли люди.

Цифры власти и оппозиция называют разные. Противники Мадуро говорят и о 24 и о 79 погибших, а официальный Каракас утверждает, что умерших вследствие «апагона» вообще не было. Правда, не все жертвы отключения еще подсчитаны, ведь пока не известно, как отразилась эта катастрофа на эпидемиологической обстановке. За эти дни люди были вынуждены набирать воду прямо из рек, и сколько из них заболеет инфекциями и вирусами еще только предстоит посчитать в ближайшие дни.

Гораздо более серьезным будет для венесуэльцев экономический ущерб. Оппозиционная аналитическая фирма «Экоаналитика» говорит о 875 миллионах долларов, которые потеряла страна за эти дни без света. Но эти оценки только предварительные. Помимо простоя заводов и магазинов гораздо более страшным оказалось влияние «апагона» на продукты питания. Без холодильников и морозильных камер продавцы были вынуждены буквально на улицу выбрасывать туши животных, которые уже начинали отдавать «душком».

В ПОИСКАХ ДЕФИЦИТА

Ушлые венесуэльцы быстро поняли, «куда дует ветер» и сразу после включения электричества ломанулись в супермаркеты затовариваться оставшимися продуктами. Первой исчезла питьевая вода. Мне удалось найти пятилитровые бутылки только в одном из самых дорогих магазинов города, но выбора не было. Нагрузив тележку до самого верха драгоценными «сосудами» с жидкостью, я пошел на кассу. Уже через 10 минут все оставшиеся пятилитровые тары были раскуплены, а народ тянулся к палетам с полуторалитровыми баклашками.

Та же ситуация и с другими продуктами. Дефицита пока нет, но полки заметно опустели после «апагона». Стабильно на прилавках присутствуют только бутылки с ромом, хотя некоторые марки и здесь можно найти уже с трудом. Местные жители негодуют, но пока с протестами на улицы в столице мало кто выходит. Правда в регионах венесуэльцы менее разборчивы в средствах и привыкли решать свои проблемы проще. В штате Сулия, где расположены основные нефтяные месторождения страны, мародеры разграбили заводы местной фабрики «Полар», выпускающей пиво и газировку.

Вместе с продуктами возник и дефицит бензина. Хотя никакого объявления властей не было, венесуэльцы, видимо заранее готовясь, рванули на заправки, в результате чего возникли очереди, в которых приходилось простаивать по 5-6 часов. Сейчас в Каракасе ситуация практически пришла в норму, но в регионах купить топливо еще не так-то просто.

ГОТОВИМСЯ К ИНТЕРВЕНЦИИ?

В целом жизнь в венесуэльской столице налаживается — электричество дали уже повсюду, вода тоже постепенно прибывает в дома.

Прошедший кризис продемонстрировал одну важную вещь — усталость простых жителей от политических дрязг и желание пожить обычной жизнью, без каких-либо разборок за власть. Несколько дней подряд оппозиция объявляет о митингах и "стояниях", чтобы показать «режиму Мадуро», что они здесь власть. Выходит пока не очень, на манифестации в среду вышла лишь горстка людей, если сравнивать их с предыдущими маршами.

Да и сами оппозиционеры чувствуют, что потихоньку теряют «запал». Сделать быструю революцию у них не получилось, а в долгих противостояниях у чавистов опыт несравненно больше, и они умеют тянуть время, чтобы дожидаться спада протестных настроений.

Во многом поэтому сейчас опять возникает тема «гуманитарной интервенции», тем более актуальная в свете отъезда американских дипломатов из Каракаса. Зачем США закрывают свое диппредставительство, хотя еще пару месяцев назад говорили, что будут прислушиваться только к Гуаидо, которого они признали президентом, и который просил Вашингтон остаться? Многие местные эксперты опасаются, что эти действия могут быть прологом к началу военной операции, поэтому Госдеп и выводит своих сотрудников, чтобы иметь возможность спокойно бомбить Венесуэлу.

Оправданы ли страхи перед вторжением США покажут ближайшие несколько недель в течение которых Мадуро и его команда будут разгребать «завалы» произошедшего отключения электроэнергии. В любом случае, у них есть враг и посерьезнее Дональда Трампа — внутренние проблемы самой Венесуэлы, от которых не так просто отмахнуться, как от Вашингтона.

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