Мадуро намерен просить помощи в расследовании атаки на энергосистему
Венесуэла намерена обратиться к России, Китаю, Ирану, Кубе и представителям Организации объединенных наций с просьбой о предоставлении помощи в расследовании инцидента с отключении электричества на территории практически всей республики. О таких планах рассказал сам президент южноамериканской страны Николас Мадуро.
"Я попрошу помощи ООН, а также России, Китая, Ирана, Кубы, у которых есть большой опыт в вопросах защиты от кибератак", - сказал глава государства в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.
Политик подчеркнул, что уже назначил специальную комиссию по расследованию нападения на энергосистему и попросил включить в нее международных специалистов. По словам Мадуро, Каракас уже одержал победу в сложившейся ситуации и смог восстановить снабжение городов электричеством, теперь же необходимо закрепить достигнутые результаты.
Напомним, что 7 марта во многих районах Венесуэлы пропало электричество, из-за чего минувшие пятницу и понедельник в стране объявили выходными.
Сайт kp.ru писал о том, что власти республики обвинили во всем американцев, которые, предположительно, атаковали одну из крупнейших ГЭС "Гури".
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU