2019-03-13T07:46:19+03:00
Политика

Мадуро намерен просить помощи в расследовании атаки на энергосистему

В Венесуэле надеются, что Россия, Китай, Куба, Иран и ООН помогут властям республики разобраться в причинах отключения электричества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Венесуэла намерена обратиться к России, Китаю, Ирану, Кубе и представителям Организации объединенных наций с просьбой о предоставлении помощи в расследовании инцидента с отключении электричества на территории практически всей республики. О таких планах рассказал сам президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Я попрошу помощи ООН, а также России, Китая, Ирана, Кубы, у которых есть большой опыт в вопросах защиты от кибератак", - сказал глава государства в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Политик подчеркнул, что уже назначил специальную комиссию по расследованию нападения на энергосистему и попросил включить в нее международных специалистов. По словам Мадуро, Каракас уже одержал победу в сложившейся ситуации и смог восстановить снабжение городов электричеством, теперь же необходимо закрепить достигнутые результаты.

Напомним, что 7 марта во многих районах Венесуэлы пропало электричество, из-за чего минувшие пятницу и понедельник в стране объявили выходными.

Сайт kp.ru писал о том, что власти республики обвинили во всем американцев, которые, предположительно, атаковали одну из крупнейших ГЭС "Гури".

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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