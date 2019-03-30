2019-03-30T01:12:12+03:00
Звезды

Волочкова провела обрядовое парение и встала в шпагат на медведе

Но перед этим балерина совершила обрядовое парение
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Анастасия Волочкова на этот раз превзошла саму себяАнастасия Волочкова на этот раз превзошла саму себяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Анастасия Волочкова та еще затейница. Балерина в последнее время полюбила хвастаться не только шпагатами, но и фотографиями и видео из бани. Но на этот раз светская львица превзошла саму себя и попробовала нечто особенное. Она провела обрядовое парение, после чего залезла на медведя и сделала шпагат.

"Обрядовое парение нас сегодня восхитило! Вы не представляете, как люди завидуют успеху и любви! Взаимная любовь мужчины и женщины - это дар! Столько людей хотят вмешиваться и разрушать, будучи сами несчастными. И только сила любви обоих может противостоять любым вмешательствам. А такие банные обряды помогут укрепить гармонию в отношениях влюбленных, как этот сегодня", - подписала Анастасия Волочкова видео.

volochkova_artvolochkova_art
Волочкова укрепила любовь обрядовым парением
1150 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Российская балерина отметила, что подобные сеансы - это "что-то совершенно фантастическое по атмосфере", а после таких обрядов в отношения не проникнет "никакая злая сила", а любовь только и делает, что крепнет. Танцовщица во время обрядового парения сидела с вениками из пихтовых и дубовых веток в полутьме и наслаждалась своим времяпрепровождением в бане. В окружении свечей балерина медитировала. Таинство проходило под звуки бубнов и колокольчиков.

Внутри парилки находилась статуя дракона - Волочкова подчеркнула, что это важно для нее, так как она сама родилась в год Дракона. Прима-балерина также насладилась бассейном, в который нырнула без купальника.

volochkova_artvolochkova_art
Волочкова встала в шпагат на медведе
3840 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram

Не прошла Анастасия и мимо огромных качелей в образе медведя. Она залезла на деревянного зверя и встала на шапагат. "Мое равновесие на качелях безупречно в горизонтальном и вертикальном шпагате. Этот добрый медведь-качели... Мы прекрасно отдохнули с любимым уже не впервые. Отметив небольшую, но очень личную и красивую совместную дату", - сообщила поклонникам танцовщица.

volochkova_artvolochkova_art
Перед уходом из бани Настя села на шпагат в сене и никак не могла надышаться ароматом сена, пихтовых и дубовых веников, полевых трав
4568 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Завершало банную идиллию традиционное фото Волочковой в шпагате, но не на снегу, как в зимний период, а на сене в окружении веников. Вероятно, снимки делал возлюбленный Насти, которого она усердно прячет от подписчиков и прессы. Впрочем, не так давно она засветила таинственного ухажера, показав его тело и бороду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трамп намерен в ближайшем будущем обсудить с Путиным Венесуэлу
Минобороны РФ обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокаций в Сирии
Тимошенко не захотела общаться с журналистами в отсутствие Порошенко и Зеленского
Рубль ускорил падение после сообщения о новых санкциях США
Швецов: Заемщики без переговоров с кредитором смогут уходить на ипотечные каникулы
Порошенко собирается созвать встречу в нормандском формате
Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300
Швецов сравнил деятельность форекс-компаний с азартными играми
Швецов: в будущем финансовые пирамиды будут закрываться быстрее
"Нафтогаз" раскрыл запасной план на случай остановки транзита газа
Российские военные показали новый ослепляющий щит в действии
Фанаты группы The Prodigy проводили Кита Флинта в последний путь
В НАТО поддержали планы Чехии по увеличению оборонных расходов
Представители США и Китая достигли прогресса в торговых переговорах
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой уже на следующей неделе
Путин отчитался о своих доходах за 2018 год
В Вене завершились переговоры Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху
Порошенко призвал украинцев сказать "нет" Путину на выборах президента
Китай предостерег Вашингтон от неосторожных слов в адрес Пекина
Власти закрыли зоопарк, оставив животных на произвол судьбы
Экс-министр обороны Британии: Brexit не повлияет на российско-британские отношения
Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-95
Тверской суд отправил главу Всероссийского общества глухих в СИЗО