Волочкова провела обрядовое парение и встала в шпагат на медведе

Анастасия Волочкова та еще затейница. Балерина в последнее время полюбила хвастаться не только шпагатами, но и фотографиями и видео из бани. Но на этот раз светская львица превзошла саму себя и попробовала нечто особенное. Она провела обрядовое парение, после чего залезла на медведя и сделала шпагат.

"Обрядовое парение нас сегодня восхитило! Вы не представляете, как люди завидуют успеху и любви! Взаимная любовь мужчины и женщины - это дар! Столько людей хотят вмешиваться и разрушать, будучи сами несчастными. И только сила любви обоих может противостоять любым вмешательствам. А такие банные обряды помогут укрепить гармонию в отношениях влюбленных, как этот сегодня", - подписала Анастасия Волочкова видео.

volochkova_art Волочкова укрепила любовь обрядовым парением

Российская балерина отметила, что подобные сеансы - это "что-то совершенно фантастическое по атмосфере", а после таких обрядов в отношения не проникнет "никакая злая сила", а любовь только и делает, что крепнет. Танцовщица во время обрядового парения сидела с вениками из пихтовых и дубовых веток в полутьме и наслаждалась своим времяпрепровождением в бане. В окружении свечей балерина медитировала. Таинство проходило под звуки бубнов и колокольчиков.

Внутри парилки находилась статуя дракона - Волочкова подчеркнула, что это важно для нее, так как она сама родилась в год Дракона. Прима-балерина также насладилась бассейном, в который нырнула без купальника.

volochkova_art Волочкова встала в шпагат на медведе

Не прошла Анастасия и мимо огромных качелей в образе медведя. Она залезла на деревянного зверя и встала на шапагат. "Мое равновесие на качелях безупречно в горизонтальном и вертикальном шпагате. Этот добрый медведь-качели... Мы прекрасно отдохнули с любимым уже не впервые. Отметив небольшую, но очень личную и красивую совместную дату", - сообщила поклонникам танцовщица.

volochkova_art Перед уходом из бани Настя села на шпагат в сене и никак не могла надышаться ароматом сена, пихтовых и дубовых веников, полевых трав

Завершало банную идиллию традиционное фото Волочковой в шпагате, но не на снегу, как в зимний период, а на сене в окружении веников. Вероятно, снимки делал возлюбленный Насти, которого она усердно прячет от подписчиков и прессы. Впрочем, не так давно она засветила таинственного ухажера, показав его тело и бороду.