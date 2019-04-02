За кем приедет «ночной воронок» после Абызова и Ишаева

После арестов Улюкаева и Гайзера какое-то время многие пребывали в иллюзиях о том, что все вопросы теперь решаются исключительно «мирным» путём назначений и отставок. Но нет: сначала прогремело дело Арашуковых, а затем почти дуплетом пошли бывший министр неведомого большинству «открытого правительства» Михаил Абызов и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Это уже фигуры куда более публичные, чем сенатор Арашуков. Пошли перешептывания о том, кто следующий на очереди...

Объединяет всех недавних арестантов то, что пришли за ними уже после того, как они покинули публичные государственные посты. Преступления, в которых обвиняется Абызов, берут начало аж с 2011 года, а преступления Ишаева датированы 2014 – 2017 годами. Язык не поворачивается назвать это апофеозом борьбы с коррупцией. Реальная борьба с коррупцией – это когда преступления пресекаются на корню или коррупционеров берут с поличным. Даже дело Улюкаева формально больше похоже на борьбу с коррупцией. Инкриминируемые Абызову и Ишаеву преступления уже давно забыли, замяли, и махнули рукой. Никто не замечал и не подозревал о краже миллиардов? Вот уж не надо сказки рассказывать...

Теперь про различия. О задержании Абызова был лично извещен президент. Работа же по Ишаеву велась в рамках полномочий силовиков, и согласовывать его задержание на высшем уровне не было необходимости. Отсюда и разница в обвинениях. Абызову приписывают организацию преступного сообщества – беспрецедентно «жёсткая» статья для видного экс-чиновника со связями в кругах Чубайса.

У дела Ишаева сценарий иной. Картина менялась несколько раз за день: с утра речь шла о преступлениях в сфере пользования лесом на 10 млрд. долларов, а уже днём всё свелось к разборкам имущественного характера на 13 млн. рублей. К вечеру же и вовсе осталась только цифра 5 млн. рублей. Ни в какое сравнение эта сумма с 4 млрд. рублей Абызова не идёт. Такая поспешная переобувка на ходу – очень похоже, результат того, что кто-то позвонил кому надо. Заступились за очень влиятельного человека (не зря же в родном регионе он был известен, как «папа»). В итоге - чудо превращения Ишаева из злостного расхитителя лесных ресурсов в мелкого мошенника под домашним арестом.

Сейчас в итоге Ишаева обвиняют в том, что с 2014 по 2017 годы он в результате злоупотребления доверием на посту вице-президента «Роснефти» обеспечил заключение договоров аренды помещения площадью 280 кв. м. для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией по явно завышенной стоимости. Не такое уж и страшное преступление по нынешним меркам: сейчас до 20% расходов по госзакупкам уходят неизвестно как, неизвестно куда без пользы для закупающего предприятия. И ничего. Никто особенно не горит желанием разбираться и искать виновных.

В общем, эти аресты явно политизированы. И похожи на какие-то сигналы с «приветами», старые счёты, и борьбу за власть. Арест Ишаева – наверняка связан с поддержкой оппозиции в лице неожиданного для многих «технического» губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Своей победой на губернаторских выборах в прошлом году Фургал во многом обязан именно покровительству Ишаева в Москве. А теперь серый кардинал Хабаровского края снова пытался ворваться в политтусовку, и продвигал в краевом правительстве своих людей.

Вот так быстро и без привлечения лишнего внимания разобрались с оппозиционными настроениями среди региональных элит. Для Фургала новость об Ишаеве стала переломной. Он что-то невнятно промямлил: «Для меня это не просто новость. Я не понимаю, вообще, если честно… Просто не представляю, не укладывается в голове… Поэтому пока ничего прокомментировать не могу, потому что сам не знаю».

Теперь Фургалу придётся расхлёбывать кашу в Хабаровском крае самостоятельно. Раньше Ишаев обеспечивал мощное влияние: за ним стоял крупный бизнес, причём не только лесной (о чём тут же вспомнили), но и строительный. В частности, его человеком был бывший руководитель «Дальспецстроя» (занимался в том числе и возведением космодрома «Восточный») Юрий Хризман, которого посадили в прошлом году. У него были предприятия, занимающиеся железобетонными конструкциями, комбинаты строительных материалов. А теперь шансы выйти победителем в борьбе элит без поддержки у Фургала с его командой стали ниже. И в других регионах это тоже видят.

Ишаев - один из последних тяжеловесов прежней эпохи, губернатор «ельцинского розлива», успевший порулить во власти ещё при СССР... А вот Абызов – человек нового времени. Это два антипода: разные эпохи, разные команды. Один брал из так называемого «общака», а потому провинился, и теперь сидит в камере, другой – из примыкающих к этому «общаку» ручейков. Это и объясняет разницу в развитии обоих дел. И даже разницу в освещении в СМИ.

Об истории Абызова шел жесткий, чётко срежиссированный негатив из каждого утюга. А об Ишаеве говорили осторожно, и интонация была такая спокойно-удивлённая.

Сейчас же наступил новый этап – конспирологический. Задержания высокопоставленных экс-чиновников привели к появлению десятков предположений – даже ходят списки губернаторов и глав госкорпораций, чиновников, за которыми «ночью обязательно приедет воронок». Но власти и силовики теперь должны взять некоторую паузу, чтобы посмотреть и послушать – дошло ли их послание до адресатов. А дальше уже будут действовать по ситуации: никаких чётких правил игры нет. Кто сильнее или просто чувствует, когда следует промолчать, и не высовываться, тот и победил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Абызов на нарах, Виктор Ишаев с браслетом на ноге - почему именно они и отчего именно сейчас

Абызов - это сказка. Минский мальчик Миша из простой семьи, потеряв отца, в 14 лет пошел грузить ящики с пивом. При этом учился на отлично. И - о чудо - вызов в Москву - в математическую спецшколу при МГУ меняет его жизнь. Вправляет мозги, дает связи (подробности)