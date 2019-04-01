Михаил Абызов на нарах, Виктор Ишаев с браслетом на ноге - почему именно они и отчего именно сейчас

Самый богатый чиновник

Абызов - это сказка. Минский мальчик Миша из простой семьи, потеряв отца, в 14 лет пошел грузить ящики с пивом. При этом учился на отлично. И - о чудо - вызов в Москву - в математическую спецшколу при МГУ меняет его жизнь. Вправляет мозги, дает связи.

И вот в 90-е белорусский вундеркинд, начав с торговли турецким ширпотребом, начинает прыгать через две ступеньки в бизнес-карьере. Его фирма питала Сибирь горючкой, удобрениями и сельхозтехникой. По неласковым ценам. И государство в счет оплаты отдало ему 19,5% акций крупнейшего энергопредприятия Новосибирска. А в 26 лет Абызов сел в свое первое по-настоящему крутое кресло (зампредседателя правления РАО «ЕЭС России»). И заложил основу своего будущего немалого состояния ($600 миллионов по данным «Форбс»). А весной 2012-го Абызов становится федеральным министром по вопросам Открытого правительства. Когда министерство в мае 2018 года сократили, Абызов перебрался жить на виллу в Италии...

И вдруг уголовное дело. Предложенный залог в 1 миллиард рублей в обмен на домашний арест не помог.

Сейчас Абызова обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда (за столько фигурант уголовного дела, как считает следствие, продал госкомпании 4 свои частные фирмы при их рыночной цене 186 миллионов). Михаил вину не признает, сидит в СИЗО, кушает курочку и читает Библию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

Папа Дальнего Востока

Ишаев - это быль. Он 18 лет руководил Хабаровским краем. А потом стал полпредом президента по Дальневосточному округу и членом Совбеза РФ. Дальше - министром по Дальнему Востоку.

16 апреля Виктору Ишаеву исполнится 71 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2013-м Путин от этих должностей Ишаева освободил - и тот перешел на работу вице-президентом «Роснефти». Именно махинации с арендой помещений нефтяного гиганта Ишаеву сейчас и вменяют в вину (якобы он сдал под офис отделения «Роснефти» в Хабаровске помещение, принадлежавшее его фирме). Ущерб - 5 миллионов рублей - сумма несолидная, ведь, как признался сам Ишаев, у него зарплата в то время была больше. Да и первоначально звучали разговоры об обвинении экс-полпреда в незаконных поставках леса в Китай (тут ущерб тянул уже на 10 миллиардов).

В итоге - домашний арест, Ишаев вину не признает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

Два сапога - не пара

Драма двух арестантов - предисловие к детективному роману для российских элит.

Что общего в двух историях, случившихся в конце марта? Задержаны два чиновника категории А, тяжеловесы, бывший министр и бывший полпред.

Чем разнятся эти два ареста? Достаточно молодой Абызов (сейчас ему 46) - технократ и либерал - таковым его и призывали в Кабмин образца 2012-го.

70-летний Ишаев - государственник старой школы, которого в Хабаровске до сих пор уважительно зовут папой.

Обвинения первому - по грехам накануне прихода во власть. Второму - за дела после того, как высшие сферы покинул.

Что получается? Почти одновременно заведены дела на столь разных влиятельных людей - и это сигнал элитам: неприкасаемых нет и никакие знакомства не спасут? Или все-таки еще одно подтверждение, что правоприменение в России до сих пор похоже на русскую рулетку, где обвинение в миллиардных хищениях могут в течение дня заменить на миллионные. И все решения прямо зависят от статуса и кошелька фигуранта? Остается только следить за развитием этих двух громких дел, чтобы по их итогам сделать выводы. И гадать - кто может быть следующим...

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