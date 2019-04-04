Юлия Тимошенко: В трезвом состоянии Порошенко страной не правит

В воскресенье, 31 марта, на Украине прошли президентские выборы. Одним туром не обошлось, и во втором встретятся два кандидата - действующий президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский. Еще один претендент на кресло главы государства - Юлия Тимошенко проиграла выборы, хотя вложила в их подготовку немало сил и средств. О закулисных скандалах и политических интригах, которые плели кандидаты в президенты незалежной, военный обозреватель «КП» Виктор БАРАНЕЦ рассказал в своей книге «Спецоперация Крым-2014». Отрывки из нее мы публикуем сегодня.

Визит к Трампу

Дела тройного агента Гобсека процветали (этот офицер СБУ добросовестно и за щедрые гонорары пахал на Порошенко, на Тимошенко и на российскую разведку). Его рейтинг в администрации президента Украины сильно возрос, после того как он через своих людей в свите Юлии Тимошенко, сопровождавших ее во время визита в США, добыл немало ценной информации.

В своей докладной записке на имя главы СБУ Гобсек сообщал, что в Вашингтоне Юлия Владимировна развила бурную деятельность. На молитвенном завтраке ловко подобралась к самому Трампу и побеседовала с Куртом Волкером, помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, председателем комитета по иностранным делам сената США Бобом Коркером.

«Обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, востоке Украины, деоккупация Крыма, получение Украиной оружия, соблюдение прав оппозиции во время выборов и борьба с коррупцией, - писал Гобсек. - Причем все такие беседы американцев с Тимошенко проводились так, словно она уже президент Украины».

Митчелл и Коркер допытывались у нее, не перестал ли Порошенко употреблять спиртное. На что был получен такой ответ: «В трезвом состоянии он страной не правит»...

Вскоре Гобсек сообщил Юлии Владимировне, что «Петр Алексеевич сильно нервничал и еще раз потребовал у главы СБУ за любые деньги выкупить в Главной военной прокуратуре России копию уголовного дела против Тимошенко». То дело было связано с давней газовой махинацией, из-за которой Минобороны России не получило от Тимошенко 450 млн долларов. Однако агенту СБУ в Москве отказали...

Владимир Зеленский стал лидером после первого тура выборов на Украине. Во втором туре он сразится с действующим главой государства Петром Порошенко.Фото: REUTERS

Дело о $450 миллионах

Задолго до президентских выборов 2019 года Петр Порошенко начал верстать свою предвыборную программу. Один из ее пунктов - все то же «возвращение Крыма» (впрочем, и Донбасса тоже) в состав Украины. Он не исключал, что эту проблему придется решать силой при поддержке «надежных союзников» из США и других стран НАТО. Такой же пункт содержался и в предвыборной программе Тимошенко.

Многие в Киеве еще с лета 2018 года стали поговаривать, что в Вашингтоне именно на нее уже сделали ставку. Уж слишком много примет такого решения засветилось во время осеннего визита в Киев советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Юлия Владимировна раскрыла американцу военную часть своей предвыборной программы. В ней значилось, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно без создания сильной армии, способной «вышвырнуть оккупантов с полуострова».

Болтон пообещал Тимошенко, что США помогут ей и в этом. А перед расставанием намекнул Юлии, что хотел бы поговорить с ней без свидетелей.

- Дорогая Юлия, мы в Вашингтоне очень обеспокоены тем, что у русских, в их главной военной прокуратуре, хранится несколько томов уголовного дела, в котором фигурируете вы. Ну то дело, кажется, 1996 года, когда вы устраивали сделку с Минобороны России. И задолжали ему почти полмиллиарда долларов.

Тимошенко:

- Но ведь русские же отказались от претензий ко мне по тому контракту! Уголовное дело закрыто!

Болтон:

- Господин Сердюков, когда он был министром обороны России, официально потребовал от правительства Украины возвратить его ведомству 450 миллионов долларов долга. Мы в Вашингтоне не исключаем, что ваши конкуренты на предстоящих президентских выборах напомнят народу об этом. Это будет очень мощный козырь.

Тимошенко:

- Но и у меня есть не менее мощные козыри против Порошенко. У меня есть что сказать.

В тот же день председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак доложил о содержании беседы президенту Украины. Порошенко приказал Грицаку поднять все уголовные дела, возбужденные в отношении Тимошенко. Такой же приказ получил и генпрокурор Украины Луценко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

«Воровка - пробы ставить негде»

На столе президента Украины лежала толстая папка с документами, собранными СБУ и генпрокуратурой. В ней были копии обвинительных заключений и приговоров по уголовным делам Тимошенко.

Петр Алексеевич в общем имел представление о «прегрешениях» Юлии Владимировны, но первым делом взялся за материалы, которые касались сделки Тимошенко с Министерством обороны России. Один из материалов был озаглавлен так - «Дело о нарушении действующего законодательства Украины корпорацией «Единые энергетические системы» (ЕЭСУ)».

Порошенко читал:

«Корпорация ЕЭСУ с 1995 года принадлежала Ю. Тимошенко, ее мужу А. Тимошенко и еще одному учредителю - «другу семьи» А. Гравцу. В 90-е годы Тимошенко активно использовала государственные ресурсы в интересах ЕЭСУ и за короткое время стала одним из монополистов украинского газоснабжающего рынка. Поскольку Гравец имел зарегистрированную компанию на Кипре, корпорация

ЕЭСУ пользовалась серьезными налоговыми льготами - как фирма, имеющая иностранные инвестиции.

Суд обвинял ЕЭСУ в хищении государственных средств и налоговых нарушениях. Преступникам грозило от 10 до 15 лет тюрьмы. Но в связи с победой «оранжевой» революции, после которой Ю. Тимошенко стала премьер-министром, уголовное дело было закрыто. И хотя срок давности за это преступление уже истек, правоохранительные органы Украины не раз возобновляли по нему расследование.

Поводом для возбуждения нового расследования в отношении преступных действий Ю. Тимошенко стало обращение министра обороны России

А. Сердюкова с требованием возвратить $450 млн, которые являются долгом корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ. Одним из эпизодов предъявленного обвинения в ходе нового расследования является то, что Тимошенко повесила на государство $450-миллионный долг своей корпорации перед российским Минобороны».

В той папке, которую глава СБУ Грицак передал Порошенко, содержались данные еще о 28 уголовных делах, возбужденных против Тимошенко. На каждой странице мелькали одни и те же слова - «мошенничество в особо крупных размерах», «хищение госсобственности», «взятки», «уклонение от уплаты налогов», «отмывание денег», «присвоение средств в особо крупных размерах», «злоупотребление властью»...

Петр Алексеевич позвонил Грицаку и приказал собрать совещание офицеров центрального аппарата СБУ. Затем держал страстную речь о будущих президентских выборах и о том, что СБУ должна сделать все, чтобы судьба Украины не досталась Тимошенко.

- И вот такая мерзость снова рвется во власть, - возмущенно говорил офицерам Порошенко. - 28 уголовных дел! Да на этой воровке уже пробы негде ставить... Я сегодня же позвоню самому Трампу. Не на тех ставит он. Панове офицеры, прошу понять важность политического момента. Я всегда был с вами. Надеюсь, что и вы будете со мной.

Юлия Тимошенко выборы проиграла, несмотря на активные попытки заручиться поддержкой США.Фото: REUTERS

Война компроматов

- Юлия Владимировна, хреновые дела, - тихо говорил Гобсек Тимошенко, - Петр Алексеевич приказал всю компру на вас и на Зеленского собрать. Все ваши уголовные дела. Мы две недели на рогах стояли. Адский труд.

- Сколько хочешь за труды свои? - спросила Тимошенко, блеснув глазами.

- За святое дело дорого не возьму. Тем более с будущего президента Украины. Ну три...

- Пять штук баксов! - резво ответила Тимошенко.

- Сердечно благодарствую. Я за такой гонорар даже больше вам скажу. Собирается у Трампа деньги просить и на свои выборы, и на армию. Петр Алексеевич пообещал к декабрю военным в два раза зарплату. А денег в казне нет.

В тот же день Тимошенко приказала юристам своего предвыборного штаба собрать компромат на Порошенко. И сама же диктовала:

- Прежде всего поднимите все уголовные дела, уже возбужденные против Порошенко. Первое... О создании преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов. Второе - о госизмене. Работа его фабрики в Липецкой области России и уплата налогов в российский бюджет. И обязательно - о наличии у него незадекларированного имущества и средств в офшорах.

Третье. О незаконном обогащении по делу «Укргазвидобування». Четвертое. О незаконном лишении украинского гражданства Мишки Саакашвили. О даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора Украины. О внесудебных казнях и пытках на юго-востоке Украины. И, наконец... О незаконном вмешательстве в выборы президента США. Приступайте!

Уже через три недели (в конце сентября 2018 года) штаб Юлии Владимировны выпустил первое ядовитое жало - в прессе появилось вот такое сообщение: «Существуют неопровержимые доказательства того, что президент Украины Порошенко ведет бизнес в России через офшорные предприятия».

Петр Алексеевич тут же огрызнулся: «У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. Теперь у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может».

Порошенко врал на голубом глазу - его фабрика в Липецкой области работала еще два года после начала войны в Донбассе, и он исправно платил налоги в российскую казну - «финансировал оккупантов», как любила говорить Юлия Владимировна.

Корабли в Керченском проливе

В середине ноября 2018 года, а точнее 18-го числа, Гобсек сообщил Тимошенко сенсационную новость: два офицера СБУ срочно откомандированы в Одессу для проведения спецоперации несколькими кораблями военно-морских сил Украины в Черном море. Они должны скрытно пройти через территориальные воды России, минуя Керченский мост, то ли в Мариуполь, то ли в Бердянск.

- Если наши корабли попрутся через границу, москали же их в полон возьмут! Или перестреляют!

- Так, может быть, Юлия Владимировна, в этом и есть цель такого похода?

- А ты догадливый хлопчик, - задумчиво ответила Тимошенко. - Я же еще летом говорила, что Порошенко ищет повод для того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы. Ему нужна война.

Юлия Владимировна оказалась прозорливым человеком. После провокации украинских кораблей в Черном море Порошенко ввел военное положение. Тимошенко тут же сделала жесткое заявление: президент Украины хочет сорвать предстоящие выборы и подольше продержаться у власти. Под нажимом оппозиции Порошенко сократил срок военного положения, но по-прежнему упорно нагнетал страсти, говоря о «войне с Россией».

По 500 гривен за голос

В конце ноября Тимошенко срочно вызвали в Вашингтон. Уже в день прилета Тимошенко приняла участие в «круглом столе» в Атлантическом совете. Его участников больше всего интересовало, какие шаги может предпринять «пока действующий президент Украины» для того, чтобы удержаться у власти. Тимошенко ответила: «Либо начало войны с Россией, либо покупка голосов избирателей с помощью огромного клана прикормленных олигархов».

Она знала, о чем говорила: в штаб Юлии Владимировны просочилась информация, что «эмиссары» Порошенко уже втихаря занимаются кандидатурами председателей избирательных комиссий в городах и селах, а избирателям предлагают по 500 гривен, если они проголосуют за Петра Алексеевича. Уже вскоре, во время предвыборных дебатов, Тимошенко заявила, что у Порошенко «нет никаких шансов на победу», хотя и оговорилась, что второй тур возможен. В СМИ появилось вот такое умозаключение: «Уровень общественного доверия к Петру Порошенко катастрофически низок. За 2,5 месяца до новых президентских выборов эксперты не дают ему никаких шансов на победу в демократической процедуре. А значит, от президента и стоящего за ним радикально-националистического меньшинства следует ожидать любых авантюр и провокаций».

В Москве тем временем не исключали, что Порошенко ради победы использует не только подкуп избирателей, но постарается на всю катушку использовать свои административные ресурсы и большие деньги. Позиция американцев оставалась все еще мутной: судя по данным нашей разведки в США, в Белом доме окончательная ставка на нового президента Украины все еще не была сделана. Зато с восторгом там принимали идею Тимошенко о том, что надо переделать украинскую конституцию. В ней должна будет появиться статья, которая не только подтверждала курс страны в НАТО, но и разрешала бы присутствие иностранных военных баз и объектов на территории Украины. А это неизбежно будет сулить военное давление на Россию на южном направлении, включая, разумеется, и Крым.

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