Семейные тайны Алексея Булдакова: главному киногенералу страны нравилось быть под каблуком у жены

Алексей Булдаков умер 3 апреля в возрасте 68 лет. Смерть застигла его в Монголии, где он отработал свои творческие вечера и собирался лететь домой, к жене...

«Умер во сне»

Мы позвонили супруге актера Людмиле, в одночасье ставшей вдовой.

- Извините, не могу еще осознать эту новость...

- Чем последнее время занимался Алексей Иванович? Что-то не видели его...

- Как же не видели! Он и спектакль играл, и выступления были. Наоборот, он был постоянно на людях.

- А в кино не снимался?

- Нет, потому что ничего хорошего не предлагали. А просто так идти сниматься он не хотел. Не хотел размениваться. Ему присылали сценарии, читал, но не нравилось.

- Он поехал с гастролями в Монголию. Обычно вы его сопровождали...

- Пригласили его одного. Поздно вечером мы с ним последний раз говорили по телефону. Он должен был утром прилететь. Сказал, что билет на самолет уже есть, жди. Ждала его утром, а вместо него вот такое известие страшное...

- Отчего он умер?

- Сказали, оторвался тромб. Умер во сне. Нет, никакой сердечной недостаточности не было. И тромбоэмболии не было. Он был замечательный муж, любящий, веселый. Был полон планов. Мне тяжело говорить...

- Обнаружили Алексея организаторы гастролей, - трубку у вдовы взял друг семьи, артист Эдуард Гладкий. - Пошли его будить в гостиничный номер отеля в Улан-Баторе, чтобы ехать в аэропорт... Людмиле сейчас очень тяжело, в какой-то момент стало так плохо, что пришлось вызвать «Скорую». Они с Алексеем Ивановичем друг друга очень любили...

Любимым персонажем зрителей стал генерал Иволгин, начинавший каждый тост с «ну». Фото: Постер фильма

Скрытно помогал актерам

- У Леши много было творческих встреч, - рассказала «КП» руководитель Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, близко дружившая с семьей актера. - На этих вечерах он пел. Они с Люсенькой, женой, выступали дуэтом. Сначала как-то люди критически отнеслись, мол, ой, и Люся запела. Да, запела! И правильно. Чтобы быть рядом, ездить с ним. В последнюю поездку в Монголию ее не взяли, потому что оплачивали только его проезд и проживание.

Алексей - человек непростой судьбы. Звание народного получил поздно. И про грешок Леши многие знали - выпивал, бывало. Но это не влияло на его работу. У Леши бывали срывы, но никогда в жизни ни в чем не подвел!

Отношения с женой Люсей по-разному складывались. В том числе и из-за попыток пригубить. Но последнее время то, что я наблюдала, - это не только любовь, но и... подчинение. Во всяком случае последнее время ему нравилось быть, что называется, под каблуком. Он очень слушал ее. А Люся принимала решения. Может быть, потому что она сумела вырвать его из этого желания выпить. Его отношение к ней стало более глубоким, он хотел, чтобы она им командовала. Я это видела.

А еще Леша старался лично помогать артистам. Он часто приходил после съемок или гастролей и говорил: «Так, я тут немножко подзаработал, принес денежки нашим артистам». Представляете, никто его не просил, он сам приходил и приносил! И запрещал, чтобы мы говорили актеру о том, что это деньги Булдакова. Делал это бескорыстно.

Первую супругу поддерживал после развода

По иронии судьбы главную женщину в жизни Булдакова - его жену Людмилу - звали так же, как и первую супругу, белорусскую актрису Людмилу Кормунину (дочь советского и белорусского актера Павла Кормунина). Первый раз Булдаков женился в 34 года, когда жил и работал в Минске. В минский театр, где Люда трудилась администратором, Булдаков прибыл из Ленинграда.

- Между нами все было официально, - рассказывала Кормунина. - Алексей называл меня по имени-отчеству. Прежде чем пригласить на свидание, несколько раз звонил и беседовал на «культурные темы». Наверное, именно своей зрелой элегантностью он меня и покорил.

Предложение руки и сердца сделал оригинально - после бессонной ночи пения под гитару выпалил: «Людмила Павловна, а выходите за меня!» Свадьба состоялась 5 мая 1985 года.

Своего жилья у Булдакова не было, он пришел в четырехкомнатную квартиру родителей жены, где также обитали бабушка и дочь от первого брака Люды Настя. Всем в доме командовала теща Булдакова. Этот брак не принес ему счастья и продлился полтора года. Когда теща заявила, что он женился на ее дочери по расчету, чтобы разменять ее квартиру, ушел из семьи и поселился в общежитии.

- После развода он стал относиться ко мне, как к своей младшей сестре, первое время иногда спрашивал, почему я, приняв какое-то решение, не посоветовалась с ним, - вспоминала первая жена Булдакова. - Он уехал в Москву и пробивался там. Однажды я оказалась в сложной ситуации. Позвонила ему, попросила помощи. Он без лишних вопросов помог. У меня о Булдакове сохранились хорошие воспоминания. Честно говоря, я даже не помню, как мы развелись. Растворилось все это. И осадка никакого не осталось. Только теплота внутри...

Два с половиной года назад Людмилы Кормуниной не стало.

Булдакову часто приходилось играть военных. Алексей в роли Солдата в музыкальной комедии «Небывальщина» (1983 г.). Фото: Кадр из фильма

СТРЕЛЫ АМУРА

«Люда, я живой, я тебя люблю, но когда прилечу - не знаю»

- У Леши был короткий роман с одной сотрудницей «Мосфильма». Они не регистрировали отношения, но он какое-то время жил прямо на студии, - говорит друг Булдакова, актер Владимир Новиков. - Та женщина родила в 1988 году от него сына Ивана, которого Алексей признал. Потом она вышла замуж, увезла сына на Мальту. Ребенка воспитывал отчим. Леша не любил об этом рассказывать, а я не лез в душу.

Когда мальчику было 14 лет, Булдаков так о нем говорил в интервью:

- У нас замечательные отношения с Иваном, но видимся мы, к сожалению, редко. Он пишет мне письма. С его матерью мы не общаемся. Не люблю говорить о женщинах плохо, но многие ее поступки по отношению ко мне не делают ей чести...

Имя матери своего единственного сына актер не афишировал. Известно, что Иван получил образование в области туризма, работает в гостиничной сфере, свободно говорит на пяти языках - английском, мальтийском, итальянском, французском, русском. Булдаков отмечал, что ему удалось сохранить с сыном теплые отношения.

- Иван и сейчас живет на Мальте, Людмила Александровна (вдова Булдакова. - Ред.) с ними общается, - говорит Эдуард Гладкий. - Они в прекрасных отношениях. В день смерти Алексея сын Иван позвонил. Сказал, что прилетит на похороны.

«Называл меня их свахой»

- Когда Булдаков перебрался из Минска в Москву, он скитался, а потом у меня дома на кушеточке обитал с полгода, - продолжает Владимир Новиков. - А еще задолго до знакомства с Лешей я знал одну интересную девушку Люсю, которая общалась с моей мамой.

- Вам она нравилась?

- Я всегда поражался, насколько выгодно она отличается от всех вроде бы крашеных-подкрашенных. А в ней было на что посмотреть - на ум, на яркие мысли, на темперамент, на азарт. Она была в моем понимании женский эталон. Но я не смел с ней заводить романа...

Как-то мы отмечали у меня День театра. Леша был один, без пары. И я позвонил Люсе. Говорю: «Может быть, подъедешь, мы тут компанией сидим». Она говорит: «А кто там?» Я говорю: «Актер Леша Булдаков». Она так изумилась, повторила его фамилию, сделав ударение на «А»: «БулдАков?» «Ой, - говорит, - я смотрела фильм «Тихое следствие» (это еще было до «Особенностей национальной охоты». - Ред.), и актер мне так нравится. Да, приеду». А как приехала - так его с вечера нашего и забрала к себе. Все в один вечер случилось. Как встретились, так вместе и были до последних дней Леши. Они называли меня свахой. Леша пришел жить к Люсе. А меньше чем через год они поженились.

Еле вырвался на свадьбу

Со свадьбой вышло не без приключений. Назначили дату регистрации. И Булдаков отправился на гастроли в Баку. Должен был к свадьбе вернуться. 1993 год, в самом разгаре Карабахский конфликт, со связью были проблемы.

«Взлететь и вылететь невозможно, потому что был жуткий гололед и полоса обледенела. Мы сидим в Баку уже лишних два дня, - вспоминал сам Булдаков. - Позвонить домой сходящей с ума девушке невозможно: тогда не было еще ни пейджеров, ни мобильных телефонов. Завтра в 12 часов у нас свадьба, все ждут жениха, меня нет, дозвониться я не могу, она подозревает самое страшное - может, я уже сбежал от нее! Тогда от отчаяния я поднял на ноги всех - вплоть до министра культуры Азербайджана, и по военной президентской связи получил-таки возможность позвонить и сказать: «Люда, я живой, я тебя люблю, но когда прилечу - не знаю». Слава богу, что полет нам все-таки разрешили, я приземлился в «Домодедово» в девятом часу утра в день своей свадьбы, быстро добрался домой, переоделся, мы успели еще по дороге в загс заехать в магазин купить кольца - и ровно в 12 все-таки были уже на месте. С той поры мы с женой вместе.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Поборол рак

«Я почувствовал себя плохо в конце 2014 года, - вспоминал Булдаков. - Зимой 2015 года решил обратиться к врачам. Диагностика показала, что у меня онкология... Удалось выявить опухоль на ранней стадии. Несколько курсов химиотерапии возымели действие».

Многие отмечали, что у Булдакова голос Высоцкого. Однажды он даже озвучивал его в «Интервенции».

Булдаков пел, у него выходили альбомы и компакт-диски. Жанр своих песен определял как «не то, чтобы блатные, а... ну, как в вагонах поют лирику». Запомнился в музыкальном клипе на песню «Главней всего погода в доме», в котором Булдаков и Долина сыграли семейную пару (актер был в полюбившемся зрителю образе генерала).

Любимый тост Булдакова: «Падает тот, кто бежит. Не падает тот, кто лежит. Ну, за бегущих!»

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Дали роль дивана

- В детстве у меня не было ничего - ни приличной одежды, ни игрушек, ни конфет. Откуда чему взяться? Отец - сельский шофер, мать - доярка, - вспоминал Алексей Иванович. - Но людьми они были замечательными - дали нам прекрасное воспитание, приучили все по хозяйству делать самим. Таков я и поныне: умею и строить, и готовить, и убирать, и стирать.

Приехав из Минска после первого брака в Москву, Булдаков скитался и бомжевал. Даже случались голодные обмороки.

Но к тяжелым условиям жизни ему было не привыкать. Свою актерскую карьеру этот колоритный уроженец алтайской глубинки начал в Павлодарском драмтеатре имени Чехова.

- То было время унижений, - вспоминал артист. - Ни одной приличной роли за целый год. Мое терпение лопнуло, когда режиссер дал мне роль... дивана. После этого уволился, устроился разнорабочим на тракторный завод. Тогда много работал, пил. Из депрессии вывела случайная встреча с бывшими коллегами. Я был таким неопрятным и осунувшимся, что они меня даже не узнали. Тогда я поклялся себе, что все же стану известным актером. Назло всем!

До начала 1990-х годов артист поработал в театрах Томска, Караганды, Рязани, Санкт-Петербурга, Минска.

- Бомжом я стал уже в Москве. В столицу приехал, чтобы сыграть большую роль в фильме «Моонзунд». Но на студии меня «обрадовали»: съемки короткие, гонорар мизерный, жилья нет... Скитался, голодал. Мылся и брился в привокзальном туалете, ночевал на лавках, вместе с бомжами прятался от милиции и пил водку. А однажды проснулся на нарах весь в синяках. В камере я понял, что должен завязать с алкоголем, - признавался Булдаков. - Именно тогда кто-то свыше сжалился надо мной. Впервые за семь месяцев мне дали работу - роль в фильме «Хмель».

Самые известные роли актера

«Особенности национальной охоты» (1995) - генерал Булдаков (в последующих фильмах - Иволгин)

«Ширли-мырли» (1995) - пилот

«Особенности национальной рыбалки» (1998) - генерал Иволгин

«Блокпост» (1998) - генерал

«Приключения солдата Ивана Чонкина» (2007) - генерал Дрынов

«Утомленные солнцем-2: Предстояние» (2010) - Семен Буденный

«Лесник» (2011- 2014) - Глеб Терентьевич Сивый

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