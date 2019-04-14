2019-04-14T15:42:06+03:00
В мире

"Пусть лицо моего страдающего сына преследует тебя по ночам, грязный предатель!": мать Ассанжа прокляла Ленина

А кот журналиста посмотрел его арест по телевизору [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
В четверг утром британские правоохранители арестовали Ассанджа прямо в здании посольства Эквадора в ЛондонеВ четверг утром британские правоохранители арестовали Ассанджа прямо в здании посольства Эквадора в ЛондонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон просит австралийские власти вернуть сына родину.

- МИД и премьер-министр Австралии должны что-то сделать. Можно найти решение, удовлетворяющее все стороны. Я знаю, что на уровне старшего должностного лица МИД Австралии велись разговоры об экстрадиции Джулиана домой, - приводит его слова австралийский телеканал SBS.

Напомним, в минувший четверг скрывавшегося семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне Ассанжа сдали британской полиции. В тот же день Вестминстерский суд назвал его виновным в том, что тот нарушил закон, не представ перед судом после освобождения под залог в 2012 году. 12 июня делом займется уже Королевский суд Саусуорка, и к тому времени США должны подготовить документы для его депортации. Американцы обвиняют Ассанжа в публикации секретных документов о военных кампаниях в Ираке, Афганистане и многом другом. Там ему может грозить и пожизненное заключение, и смертная казнь. Правда, сейчас Минюст США заговорил уже о пятилетнем сроке.

Ассанжа привезли в суд в Лондоне.

Ужаснул отца пленника и его внешний вид. За семь лет добровольного заточения без солнечного света и прогулок Ассанж превратился в замученного старика с длинной белой бородой.

- Я видел, как копы волокли его вниз по ступенькам. Он плохо выглядел. Мне 74 и я выгляжу лучше, чем он в 47. Это такой шок! - признался Шиптон газете The Herald Sun.

А мать журналиста Кристина Ассанж публично прокляла президента Эквадора Ленина Морено (именно он и сдал Джулиана англичанам).

- Позор тебе, Ленин Морено. Пусть эквадорский народ найдет способ отомстить тебе, грязный, подлый предатель! Пусть лицо моего страдающего сына преследует тебя бессонными ночами! Аминь, - написала она в Твиттере.

Тем временем портал WikiLeaks прояснил судьбу кота Ассанжа, жившего с ним в посольстве Эквадора. Еще в 2018 году Джулиану пришлось отдать животное адвокатам из-за конфликтов с эквадорскими дипломатами.

Кот Ассанжа смотрит запись его задержания.

- Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж попросил адвокатов спасти его от угроз посольства в середине октября. Они воссоединятся на свободе, - говорится в Твиттере WikiLeaks. Там же выложен и видеоролик с котом, следящим за арестом хозяина по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кудрин прокомментировал перспективы введения санкций США в отношении российских банков
Борисов: космическая программа США зависит от российских двигателей РД-180
Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании
Порошенко пригласил Зеленского на дебаты 15 апреля на телевидение
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой
Песков: Россия приветствует жесткую позицию Турции по С-400
Порошенко пообещал уважать выбор украинцев, если президентом станет Зеленский
Квят столкнулся с двумя болидами в начале гонки гран-при "Формулы 1"
Число погибших в ходе боев под Триполи превысило 120 человек
Порошенко начал выступление в рамках дебатов на стадионе "Олимпийский"
Адвокат Ассанжа: Эквадор пытается оправдать вторжение полиции в посольство
Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ под Ровно
В Финляндии начались выборы в парламент
Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции
Российский омбудсмен впервые примет участие в сессии Генассамблеи ООН
"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге
Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"