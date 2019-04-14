"Пусть лицо моего страдающего сына преследует тебя по ночам, грязный предатель!": мать Ассанжа прокляла Ленина

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон просит австралийские власти вернуть сына родину.

- МИД и премьер-министр Австралии должны что-то сделать. Можно найти решение, удовлетворяющее все стороны. Я знаю, что на уровне старшего должностного лица МИД Австралии велись разговоры об экстрадиции Джулиана домой, - приводит его слова австралийский телеканал SBS.

Напомним, в минувший четверг скрывавшегося семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне Ассанжа сдали британской полиции. В тот же день Вестминстерский суд назвал его виновным в том, что тот нарушил закон, не представ перед судом после освобождения под залог в 2012 году. 12 июня делом займется уже Королевский суд Саусуорка, и к тому времени США должны подготовить документы для его депортации. Американцы обвиняют Ассанжа в публикации секретных документов о военных кампаниях в Ираке, Афганистане и многом другом. Там ему может грозить и пожизненное заключение, и смертная казнь. Правда, сейчас Минюст США заговорил уже о пятилетнем сроке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702610" frameborder="0"></iframe> Ассанжа привезли в суд в Лондоне.

Ужаснул отца пленника и его внешний вид. За семь лет добровольного заточения без солнечного света и прогулок Ассанж превратился в замученного старика с длинной белой бородой.

- Я видел, как копы волокли его вниз по ступенькам. Он плохо выглядел. Мне 74 и я выгляжу лучше, чем он в 47. Это такой шок! - признался Шиптон газете The Herald Sun.

А мать журналиста Кристина Ассанж публично прокляла президента Эквадора Ленина Морено (именно он и сдал Джулиана англичанам).

- Позор тебе, Ленин Морено. Пусть эквадорский народ найдет способ отомстить тебе, грязный, подлый предатель! Пусть лицо моего страдающего сына преследует тебя бессонными ночами! Аминь, - написала она в Твиттере.

Тем временем портал WikiLeaks прояснил судьбу кота Ассанжа, жившего с ним в посольстве Эквадора. Еще в 2018 году Джулиану пришлось отдать животное адвокатам из-за конфликтов с эквадорскими дипломатами.

Кот Ассанжа смотрит запись его задержания.

- Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж попросил адвокатов спасти его от угроз посольства в середине октября. Они воссоединятся на свободе, - говорится в Твиттере WikiLeaks. Там же выложен и видеоролик с котом, следящим за арестом хозяина по телевизору.