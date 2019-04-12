2019-04-12T15:51:45+03:00
Звезды

Молодая пассия Петросяна изменилась до неузнаваемости

Татьяну Брухунову сравнили с принцессой Дианой
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Татьяна Брухунова хорошеет на глазах. Молодая пассия Евгения Петросяна превзошла саму себя. Она не упускает шанс поэкспериментировать с модными образами, хотя раньше скромная девушка не проявляла такого интереса к моде. Ее даже упрекали в любви к "пенсионерским" нарядам. Но сейчас все изменилось.

Татьяна Брухунова в последнее время стала активно обсуждать с подписчиками актуальные вопросы моды. Ведь с недавних пор она стала ведущей программы "Модный приговор". 30-летняя брюнетка делится с поклонниками секретами красоты и кадрами со светских мероприятий.

Помощница юмориста Евгения Петросяна за считанные месяцы изменилась до неузнаваемости. Если раньше Татьяна публиковала в своем блоге фотографии из своей жизни, то теперь преобразившуюся Брухунову можно смело назвать иконой стиля.

bruhunovabruhunova
Лаконичный стильный образ Татьяна Брухунова дополнила платиновым ключиком-кулоном с бриллиантами от Tiffany
592 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram

В начале апреля девушка примерила наряд в стиле ретро, дополнив непривычно ярким макияжем. А в одном из свежих постов гламурная помощница Петросяна предстала во всем черном: платье, пальто и фетровой шляпке.

Лаконичный стильный образ она дополнила платиновым ключиком-кулоном с бриллиантами от Tiffany. Примерная цена такого скромного на первый взгляд украшения варьируется от 200 тысяч до миллиона рублей в зависимости от количества бриллиантов и размеров ювелирного украшения.

В комментариях фолловеры не нарадуются - они на перебой хвалят Татьяну за отменное чувство вкуса и стиля. Нашлись и те, кто сравнил ее с принцессой Дианой и Жаклин Кеннеди, восхитившись нарядом в стиле total black.

bruhunovabruhunova
Гламурная помощница Петросяна удивительно преобразилась
1096 отметок «Нравится»140 комментариевInstagram

"Татьяна, божественно. Ваш стиль - это комбинация между Жаклин Кеннеди, принцессой Дианой и Маргарет Тэтчер. Вы не думали проводить собственные мастер-классы о моде?" - вопрошают подписчица.

К слову, помощница артиста любит и регулярно балует себя продукцией модных брендов. В числе ее фаворитов - Tiffany, Chanel, Cartier и Bulgari.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ
Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией
Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое
Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному суду
Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко