2019-04-15T12:46:32+03:00
Звезды

Пугачева тайно помогла семье Юлии Началовой

Неожиданную новость сообщила помощница скончавшейся певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алла Пугачева близко к сердцу восприняла трагедию с Юлией НачаловойАлла Пугачева близко к сердцу восприняла трагедию с Юлией НачаловойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Алла Пугачева близко к сердцу восприняла трагедию с Юлией Началовой. Примадонна тайно помогла семье покойной, обратившись к властям с просьбой о помощи в захоронении певицы.

Помощница Юлии Началовой рассказала о благородном поступке Аллы Пугачевой. Оказывается, звезда на следующий день после смерти исполнительницы письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой помочь в захоронении 38-летней певицы.

"Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой. И ничего, кроме благодарности к семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина семья Началовых не испытывает", - написала Анна Исаева в своем блоге.

isaeva.anyaisaeva.anya
Пугачева после смерти Началовой обращалась к властям
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Помощница Началовой также поздравила Аллу Пугачеву с 70-летием. "Всегда с восхищением, ваша поклонница, Анна Исаева", - написала она.

Напомним, Примадонна одной из первых отреагировала на известие о смерти Началовой. В своем аккаунте она выложила фотографию покойной певицы и написала: "Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка...".

Смерть Юлии Началовой потрясла весь отечественный шоу-бизнес. Певица скончалась 16 марта в одной из московских больниц. У артистки стремительно развивался абсцесс, что в итоге привело к остановке сердца. Похоронили звезду 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли сотни поклонников и звезды шоу-бизнеса.

Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

ИСТОЧНИК KP.RU

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