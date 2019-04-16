Нотр-Дам и раньше терял свой шпиль и витражи

То, что произошло в понедельник вечером в Париже, не укладывается в голове, кажется ни у кого. Даже для тех, кто ни разу в жизни во Франции не был, Нотр-Дам все равно символ. Будь его образ связан с реальной роматической поездкой в Париж, мюзиклом или романом Виктора Гюго.

«Весь Париж стоит на площадях и плачет...» Очевидец рассказывает, что происходит возле Собора Парижской Богоматери 00:00 00:00

В Собор Парижской Богоматери приходили 14 миллионов туристов в год, почти по 30 тысяч человек в день. В списке самых посещаемых достопримечательностей мира он на первом месте среди всех красот Европы.

В год главный собор Парижа посещалo по 14 миллионов туристов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самые шокирующие кадры пожара, случившегося вечером 15 апреля: как падает шпиль собора. Видеть это жутко. Но это случается с Нотр-Дамом не впервые. Во время Французской революции 1789 года храм обезглавили – старинный шпиль его был разрушен, как разрушены и разграблены статуи и многие сокровища внутри собора. Революционеры воспринимали его как символ королевской власти. Боролись с ней – страдал собор. Робеспьер объявил храм “твердыней маркобесия”. Впрочем, жителям нашей страны долго объяснять не нужно, церквей и соборов и у нас было уничтожено множество.

Несколько лет Нотр-Дам именовался Храмом Разума (все тогда, в эпоху Французской революции). И в нем велись службы во славу богини Свободы, у алтаря Разума и факела Правды.

В соборе Нотр-Дам-де-Пари, 2014 год.Фото: REUTERS

Храм даже подумывали снести, столь плачевным было его состояние в начале 19 века. Но все же решили восстановить. Во многом благодаря роману “Отверженные” Виктора Гюго, который привлек внимание к архитектурному шедевру.

Шпиль, скульптуры и многие другие детали Собора Парижской Богоматери были восстановлены только в 1840-х годах. Реставрация шла больше 20 лет, руководил ею известнейший архитектор и реставратор Эжен Эммануэль Виолле-ле-Дюк. Получается, что около 80 лет собор стоял без шпиля. Возможно, и сейчас удастся его воссоздать...

Собор в 1865 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шпиль (тот, что рухнул) – дубовый, высотой 96 метров, покрыт свинцовыми пластинами. Крыша же весила 210 тонн и тоже состояла из свинцовых плиток.

Шпиль собора обрушился через час после возникновения пожара в понедельник 15 апреля 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Витражи – одно из прекраснейших украшений собора. Самые древние, еще 13 века, - три большие розы: западная, южная и северная (об их судьбе в новостях пока ничего не говорится). Остальные были разрушены вандалами в 14 и 18 веках, а затем воссозданы. Нотр-Дам умеет возрождаться.

Восхитительные витражи собора Нотр-Дам-де-Пари.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

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