Пожар в Нотр-Даме предрекал Rammstein и художник из Никола-Ленивца

Еще французский писатель Виктор Гюго предрекал беду собору Нотр-Дам де Пари. Почти за 200 лет до 15 апреля в предисловии к роману «Собор Парижской Богоматери» Гюго пишет весьма таинственную строчку: «Может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор».

На страницах своего романа Гюго безжалостно «сжигает» готический храм, описывая его лучше любого французского журналиста, наблюдавшего пожар в соборе воочию.

«На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, — огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. <…> А над пламенем громадные башни, у которых одна сторона была багровая, а другая — совершенно черная, казалось, стали еще выше и достигали безмерной величины отбрасываемых ими теней, тянувшихся к самому небу».

После пожара в Нотр-Даме пользователи социальных сетей стали искать в этой трагедии знамение для всего человечества. Неужто закат Европы близок?

Другие пошли дальше и объявили, что рано или поздно собор Парижской Богоматери должен был вспыхнуть, как спичка, и об этом говорили тайные знаки.

«КП» решила собрать все предсказания, которые предупреждали мир - «Может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор».

Калужские поджигатели

Год назад в природном заповеднике Никола-Ленивец, который находится в Калужской области, соорудили макет Нотр-Дама де Пари в натуральную величину. Художник Николай Полисский сам плел каркас собора из ивовых прутьев. А на Масленицу «собор» торжественно сожгли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/640047" frameborder="0"></iframe> Сжигание 30-ти метровой Масленицы.В Калужской области сожгли сделанный из веток 30-метровый готический собор

Перфоманс, названный «Пламенеющая готика», вызвал волну негодования. Верующие требовали наказания для Полисского, но до возбуждения уголовного дела так и не дошло.

Rammstein всё знал

Сразу после того, как французские СМИ опубликовали фотографии из только что потушенного Нотр-Дама, пользователи соцсетей заявили, что это — точно кадры из клипа немецкой группы Rammstein. В конце марта музыканты представили видео на песню Deutschland, где переплетаются разные исторические эпохи. В том числе есть кадры, где среди полуразрушенного дымящегося храма идут люди в скафандрах — точь-в-точь как пожарные в Париже.

Пожар в Нотр-Дам перекликается с кадрами из клипа.

Собор "поджег" Зеленский

Лучше всех, как оказалось, разбираются в причинах пожара экстрасенсы. Ведунья Юлиана Амосова заявила, что пожар в парижском соборе и обрушение шпиля — дурной знак перед вторым туром выборов на Украине. И принес беду на парижскую землю никто иной, как кандидат в президенты Владимир Зеленский. На выходных он приехал в Париж на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и остановился всего в пяти километрах от Нотр-Дама.

- Зря они эту встречу затеяли. Это знак для Франции и всей Европы, - сказала ведунья.

Интересно, а не повлиял на пожар и визит нынешнего президента Украины Петра Порошенко?

Церковь в Кондопоге и юный сатанист

Некоторые пользователи связали пожар в соборе Парижской Богоматери с вынесением приговора 15-летнему поджигателю, который в августе прошлого года спалил деревянную церковь пресвятой Богородицы в карельском Кондопоге.

Игнат Шарапов увлекался сатанизмом и решил продемонстрировать друзьям свою смелость. Будучи у бабушки на каникулах, он решил поджечь православный храм XVIII века, памятник федерального значения. Суд отправил подростка в спецучреждение на лечение. Следствие продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/663803" frameborder="0"></iframe> Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.