Пожар в Нотр-Даме предрекал Rammstein и художник из Никола-Ленивца
Еще французский писатель Виктор Гюго предрекал беду собору Нотр-Дам де Пари. Почти за 200 лет до 15 апреля в предисловии к роману «Собор Парижской Богоматери» Гюго пишет весьма таинственную строчку: «Может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор».
На страницах своего романа Гюго безжалостно «сжигает» готический храм, описывая его лучше любого французского журналиста, наблюдавшего пожар в соборе воочию.
«На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, — огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. <…> А над пламенем громадные башни, у которых одна сторона была багровая, а другая — совершенно черная, казалось, стали еще выше и достигали безмерной величины отбрасываемых ими теней, тянувшихся к самому небу».
После пожара в Нотр-Даме пользователи социальных сетей стали искать в этой трагедии знамение для всего человечества. Неужто закат Европы близок?
Другие пошли дальше и объявили, что рано или поздно собор Парижской Богоматери должен был вспыхнуть, как спичка, и об этом говорили тайные знаки.
«КП» решила собрать все предсказания, которые предупреждали мир - «Может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор».
Калужские поджигатели
Год назад в природном заповеднике Никола-Ленивец, который находится в Калужской области, соорудили макет Нотр-Дама де Пари в натуральную величину. Художник Николай Полисский сам плел каркас собора из ивовых прутьев. А на Масленицу «собор» торжественно сожгли.
Сжигание 30-ти метровой Масленицы.В Калужской области сожгли сделанный из веток 30-метровый готический собор
Перфоманс, названный «Пламенеющая готика», вызвал волну негодования. Верующие требовали наказания для Полисского, но до возбуждения уголовного дела так и не дошло.
Rammstein всё знал
Сразу после того, как французские СМИ опубликовали фотографии из только что потушенного Нотр-Дама, пользователи соцсетей заявили, что это — точно кадры из клипа немецкой группы Rammstein. В конце марта музыканты представили видео на песню Deutschland, где переплетаются разные исторические эпохи. В том числе есть кадры, где среди полуразрушенного дымящегося храма идут люди в скафандрах — точь-в-точь как пожарные в Париже.
Пожар в Нотр-Дам перекликается с кадрами из клипа.
Собор "поджег" Зеленский
Лучше всех, как оказалось, разбираются в причинах пожара экстрасенсы. Ведунья Юлиана Амосова заявила, что пожар в парижском соборе и обрушение шпиля — дурной знак перед вторым туром выборов на Украине. И принес беду на парижскую землю никто иной, как кандидат в президенты Владимир Зеленский. На выходных он приехал в Париж на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и остановился всего в пяти километрах от Нотр-Дама.
- Зря они эту встречу затеяли. Это знак для Франции и всей Европы, - сказала ведунья.
Интересно, а не повлиял на пожар и визит нынешнего президента Украины Петра Порошенко?
Церковь в Кондопоге и юный сатанист
Некоторые пользователи связали пожар в соборе Парижской Богоматери с вынесением приговора 15-летнему поджигателю, который в августе прошлого года спалил деревянную церковь пресвятой Богородицы в карельском Кондопоге.
Игнат Шарапов увлекался сатанизмом и решил продемонстрировать друзьям свою смелость. Будучи у бабушки на каникулах, он решил поджечь православный храм XVIII века, памятник федерального значения. Суд отправил подростка в спецучреждение на лечение. Следствие продолжается.
Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.
Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ
ИСТОЧНИК KP.RU
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