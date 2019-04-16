Эксперты о восстановлении Собора Парижской Богоматери: «Это займет, как минимум, 10 лет»

Множество войн и революций в свое время пережило одно из прекраснейших сооружений Европы - Собор Парижской Богоматери. Однако, храму не удалось устоять под натиском пламени во время вечернего пожара в понедельник, 15 апреля. К счастью, эксперты утверждают, что большая часть несущих конструкций в соборе уцелела и Нотр-Дам подлежит восстановлению.

Некоторые особо ценные артефакты, которых в здании было огромное множество огонь не пощадил, и мы их утратили навсегда. По мнению историка архитектуры Юрия Кавтарадзе, в пожаре погибло множество культурных и религиозных объектов, но в целом, все не так плохо, как может показаться на первый взгляд:

- По большему счету мы потеряли не так много. Хотя частично уничтожен достаточно ценный комплекс, состоящий из резных деревянных скамеек, сформированный еще в 17-18 веках прошлого столетия. Однако, каких - то катастрофических потерь, насколько я знаю, нет. Самая важная потеря — это время. Ведь в течении нескольких лет собор будет полностью закрыт для доступа посетителей. Однако, это чудо, что в целом собор уцелел, все могло бы быть и хуже, - пояснил Кавтарадзе.

Также эксперт отметил, что восстановительные работы могут занять минимум десятилетие:

- Дай бог, чтобы реставрация продолжилась лет десять, хотя скорее всего полная доводка будет продолжаться дольше. Сейчас специалисты должны расчистить и подвести опоры, а также изучить, что там еще может работать в качестве конструкций, а что нет. Французы являются великолепными реставраторами, в том числе готики. Я не сомневаюсь, что они прекрасно восстановят собор. Впрочем, все это уже будет новодел, и тут чудес не бывает. Это счастье, что довольно много от средневековой постройки осталось настоящего, а это значит, что Нотр-Дам не надо будет сносить и возводить заново.

Реставратор и историк архитектуры Алексей Клименко, также по большей части настроен оптимистично. На его взгляд, современные технологии позволяют производить реставрационные работы любой сложности в кратчайшие сроки:

- Это гениальное произведение готического стиля в истории человечества. Нотр-Дам является неотъемлемым символом французской культуры. Поскольку все конструкции устояли, то восстановить все, что погибло, вполне реально. Тем более сохранились все чертежи шпиля созданного Виолее-ле-Дюком. Кроме того собор обследован и обмерен неоднократно, что заметно облегчит работу реставраторам. Благодаря современным технологиям есть возможность делать подобного рода работы достаточно быстро и качественно. Это слишком яркий памятник мирового значения и его реконструкция будет выполнена наилучшим образом. Что касается предварительно озвученных сумм по восстановлению, то пока говорить что - то рано. Итоговая смета рассчитанная на такой длительный срок, как правило может измениться.

Напомним, в пожаре разгоревшимся в главном соборе Парижа удалось спасти терновый венец Христа, алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, некоторую часть интерьера, а также фасад и башни.

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