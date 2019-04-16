Виктория Лопырева: Даже в декрете зарабатываю на рекламе

В начале февраля 35-летняя Виктория Лопырева, посол ФИФА чемпионата мира по футболу, родила в Майами первенца. Малыш появился на свет 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром.

Видимо, поэтому Виктория и ее спутник, бизнесмен Игорь Булатов, выбрали для ребенка футбольное имя. Мальчика назвали Марком Лионелем - в честь нападающего и капитана испанского клуба «Барселона» Лионеля Месси.

Виктория пока не вернулась в Россию. Вместе с сыном, мамой и своим любимым мужчиной телеведущая греется в лучах майамского солнышка.

А в России на просторах сети какие только новости не появляются о сексапильной блондинке! Недавно прошло сообщение, что Виктория рассталась с отцом своего сына Игорем Булатовым. Другие источники, наоборот, рассказали о грядущей свадьбе пары, которую якобы вызвался вести бывший бойфренд Лопыревой Николай Басков.

А как на самом деле?

«Мы с Игорем - семья»

- В интернете порой такое пишут, что начинаешь сомневаться в психическом здоровье авторов, - смеется, отвечая на наши расспросы, Виктория Лопырева. - Тем более в нашем с Игорем случае, когда у некоторых была задача придумать как можно больше плохого, опорочить, оболгать, уничтожить. А добились обратного. Чем больше гадостей о нас писали, тем ближе и сильнее мы становились.

- Говорят, Игорь уже развелся. Когда планируете свадьбу?

- Нам с Игорем не по 18 лет, у каждого за спиной своя история личной жизни. Друг для друга и для нашего малыша мы уже семья. Штамп в паспорте - формальность, дело времени. Еще ни один штамп не помог сохранить отношения, где нет взаимной любви. У нас она есть, и мы по-настоящему счастливы.

- Вы сами присматриваете за сыном или няня помогает?

- С самого первого дня, точнее, с самой первой минуты моя мама рядом с нами. Помогает, поддерживает, и я иногда удивляюсь тому, сколько в ней энергии и любви. Постоянно разговаривает с малышом, читает ему стихи и уверяет, что больше всего ему нравится Пушкин. Марк слушает ее с большим интересом. Еще у нас есть няня, американка с чилийскими корнями, кроме английского, она хорошо знает испанский.

Виктория пока не показывает лица сына, но с ее слов мы знаем, что Марк Лионель похож на своего отца. Фото: Личный архив

«Сын - копия папы»

- Значит, малыш будет знать несколько языков.

- Мы говорим с ним сейчас в основном по-русски. 5 апреля нашему Марку Лео исполнилось два месяца. Малыш радует и удивляет каждый день. В месяц сказал первое агу, причем не кому-то, а папе. Мы пока не знаем, что будет его интересовать, когда он подрастет, но хотелось бы, чтобы Марк в будущем говорил на нескольких иностранных языках, не забывая и отлично зная родной русский.

- Сын Собчак, дети Пугачевой и Галкина практическ и с рождения занимаются плаванием...

- В бассейн собираемся чуть позже, когда сыну исполнится три месяца.

- На кого похож Марк?

- Очень хотелось бы сказать, что на меня, но он практически копия папы, только более светленький и со светлыми глазами. Говорят, мальчики обычно похожи на мам, так что, может, еще поменяется. Если нет, то мы решили, что дочка точно будет похожа на меня (смеется).

Одним из первых поздравил Смолов

- Когда в Москву собираетесь? Долго будете в декрете?

- В Москву вернемся, когда потеплеет, пока здесь намного комфортнее - мы живем практически на берегу океана. Первые полгода хочу проводить с маленьким как можно больше времени. Я кормлю грудью, делаю это сознательно, потому что это хорошо и для его иммунитета, и для формирования особой связи между мамой и ребенком.

- Можете позволить себе не работать? Или у вас была подушка безопасности на случай декрета?

- Я всегда много работала и очень неплохо зарабатывала, подушка безопасности, как вы выразились, у меня, конечно же, есть. Но сейчас финансовые и оргвопросы - на нашем папе, поэтому я могу в ближайшем будущем вообще не работать, заниматься только ребенком. Но сидеть дома в халате - точно не мое. У меня есть рекламные контракты, которым материнство нисколько не мешает, даже наоборот. Здесь, в Майами, продолжаю работать. Недавно, например, снималась для компании LG, на очереди еще два крупных проекта.

- Кто из футболистов первым поздравил вас с рождением малыша?

- Первыми из футболистов это сделали Грациано Пеле и Федор Смолов (бывший гражданский муж Виктории. - Ред.). Федор сказал, что рад появлению на свет еще одного Водолея (он тоже Водолей) и что, если нужна будет помощь в воспитании, он готов. Водолеи - непростые ребята, все видят под своим углом. Мы расстались, но остались в приятельских отношениях.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Лишний вес уже сбросила

- Прилично набрали вес за время беременности?

- Я не очень сильно поправилась и уже сбросила эти несколько килограммов. Теперь нужно укрепить мышцы. Пока я ограничиваюсь ходьбой, плаванием и делаю массаж, но скоро приступлю к тренировкам.

- Может, диета есть какая-то секретная?

- Я ограничиваю все, что может вызвать аллергию и способствовать коликам у малыша. Не ем шоколад, красные фрукты, ограничиваю специи и грубую клетчатку. Еще во время беременности перестала есть рыбу и мясо в сыром виде, хотя люблю японскую кухню. Молочные продукты почти не употребляю, заменила коровье молоко кокосовым, но могу добавить немного сгущенки в кофе и съесть сыр, если он в составе пиццы. Исключение - сливочное масло, сейчас оно мне нужно. Не ем куриное мясо, предпочитаю индейку. Стараюсь больше пить, сейчас это важно, потому что кормлю грудью. В целом ничего не запрещаю себе категорически, чтобы не было навязчивого желания это съесть, просто разумно подхожу к выбору продуктов.

- Заняться шопингом успеваете?

- Когда находишься в Майами, желание первой купить и надеть что-то очень дорогое и модное, как это бывает в Москве, исчезает и даже кажется немного смешным. Мне, конечно же, нравятся модные вещи, но я не делаю из них фетиша.

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