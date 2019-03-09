Скандал «Рашагейт» о якобы сговоре Трампа с Путиным инспирировало ФБР

В жизни президента США вроде наступила очень черная полоса. В начале марта конгрессмены-демократы затеяли новое масштабное расследование, подозревая Трампа в злоупотреблении властью, воспрепятствовании правосудию, коррупции и связях с Россией. Ожидается также, что спецпрокурор Мюллер в ближайшие недели завершит наконец беспрецедентное расследование о связях Трампа с Кремлем. А тут еще бывший личный адвокат Дональда Майкл Коэн целых три дня в открытом и закрытом режиме рассказывал конгрессменам о грехах шефа. Коэн, отмечают аналитики, наиболее известный свидетель со времен Уотергейтского скандала, выступивший в Конгрессе с показаниями против действующего президента США.

"ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ"

Название вашингтонского отеля «Уотергейт» давно вошло в мировой политический словарь как синоним масштабной заварухи. Напомню, в 1972 году в этом отеле размещался штаб кандидата в президенты США от демократической партии Макговерна. За 4 месяца до выборов здесь поймали подозрительных людей, занимавшихся прослушкой. На выборах победил республиканец Никсон. Но из-за бузы с прослушкой позже вынужден был уйти в отставку. Единственный в истории США случай, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей.

«Уотергейт» считается торжеством американской демократии. Как же, впервые самого президента сняли! По аналогии с ним стали называть и другие громкие скандалы века: «Моникагейт» (едва не закончившаяся импичментом интрижка президента Клинтона со смазливой стажеркой Моникой Левински), «Ирангейт», «Климатгейт», нынешний «Рашагейт» о якобы связи Трампа с Кремлем, предполагаемом вмешательстве русских в президентские выборы в США …

Кстати, с Уотергейта началась политическая карьера Хиллари Клинтон. Молодая юристка в комитете палаты представителей готовила импичмент президенту республиканцу Никсону. Теперь же ее коллеги-демократы в Конгрессе готовят импичмент республиканцу Трампу, которому сама Хиллари проиграла президентские выборы. Все вернулось на круг?

Но если Никсона обвиняли в банальной прослушке, то вина Трампа куда серьезнее. Якобы новый президент снюхался с коварными русскими. Американская демократия вновь в опасности! Надо ее срочно спасать.

«ГЛУБОКАЯ ГЛОТКА»

- На самом деле «торжеством демократии» здесь и не пахнет, - говорит член Совета по внешней и оборонной политике, генерал Владимир Овчинский. – За этими громкими политическими скандалами с разницей почти в полвека кроется банальная война американских спецслужб. ФБР (аналог нашего НКВД-КГБ-ФСБ) и ЦРУ (аналог российской Службы внешней разведки – СВР).

Первый шеф ФБР Эдгар Гувер возглавил контору еще в 1924 году. 29-летним! И бессменно руководил ею целых 48 лет! При восьми президентах США. Неслыханный случай в истории спецслужб! Даже американские президенты побаивались всесильного папашу Гувера, имевшего компромат на всех влиятельных лиц страны. Недаром после его смерти максимальный срок работы директоров ФБР законодательно ограничили 10 годами.

Гувер прославился борьбой с «красной коммунистической угрозой», разоблачением «пятой колонны Москвы» внутри Америки. С особым подозрением относился к гомосексуалистам и политикам, изменяющим женам. Дескать, они могут легко изменить и Родине. По этой причине невзлюбил президента-бабника Кеннеди. По одной из конспирологических версий, за убийством Джона Кеннеди в Далласе стояло ФБР.

Президент Никсон, опираясь на ЦРУ, попытался в начале 70-х ослабить влияние всемогущего шефа ФБР на политическую жизнь Америки. Гувер сделал ответный ход. В СМИ появились статьи, что Никсон, якобы, утаивал налоги.

- Страшное преступление для США! Гувер в 1931 году посадил самого крутого мафиози Аль Капоне на 11 лет именно за неуплату налогов, поскольку убийства, прочие тяжкие преступления доказать не удавалось.

- Это был тонкий намек президенту, чтоб угомонился. Никсон не послушался, создал из бывших агентов ЦРУ собственную секретную службу.

Гувер оскорбился. Секретная служба президента оказалась у него под колпаком. Тогда Никсон организовал взлом в штаб-квартире ФБР. Его агенты забрали протоколы подслушивания и спрятали их в Белом доме. Гувер в ответ пообещал опубликовать документы, которые, дескать, будут очень неприятны для президента.

Но не успел. 2 мая 1972 года Гувера нашли мертвым в своей спальне.

- Как-то загадочно звучит фраза про смерть в спальне, товарищ генерал…

- Официальная версия – «естественная смерть». Гуверу было 77.

Все полагали, что ФБР возглавит «правая рука» покойного Гувера – Марк Фелт. Однако Никсон сделал новым директором Патрика Грея, человека из своего окружения, причастного к некоторым операциям ЦРУ. Фелт остался замом.

17 июня 1972 года в половине третьего утра в отеле «Уотергейт» полиция арестовала пятерых человек в деловых костюмах и резиновых хирургических перчатках. Они взломали офис штаб-квартиры Демократической партии и готовились установить в помещении подслушивающие устройства. Полиция выяснила, что все арестованные – бывшие сотрудники ЦРУ.

- Бывших сотрудников спецслужб, как известно, не бывает…

- К тому же двое задержанных числились еще и в штате избирательного комитета Никсона. Пресса тут же обвинила президента во взломе штаба конкурентов. Хотя до сих пор не доказано, что он давал санкцию на незаконное проникновение в отель. Да и не нужна ему была прослушка. Осенью Никсон и так триумфально победил на выборах, второй раз стал хозяином Белого дома. Но «Уотергейт» висел над ним дамокловым мечом. Пресса продолжала раздувать скандал, используя регулярные сливы очень осведомленного источника под скабрезным псевдонимом «Глубокая глотка» (название нашумевшего порнофильма, вышедшего в тот самый год.) В 1974-м Никсон вынужден был уйти в отставку. Демократия победила!

И лишь в 2005 году бывший замдиректора ФБР Марк Фелт признался, что это он после смерти Гувера продолжил войну с президентом Никсоном и ЦРУ, организовал оперативную комбинацию в отеле «Уотергейт», сливая затем в прессу секретные материалы под кличкой «Глубокая глотка». Поскольку после скандала прошло более 30 лет, да и самому Фелту стукнуло 92, ему ничего не было. Спустя три года он умер на свободе.

«Глубокая глотка» - как торжество демократии! Оцените юмор Фелта…

- Скорее, чистая порнография демократии получается. Знал Фелт, какой псевдоним себе выбрать…

ОТВЕТНЫЙ УДАР ПРЕЗИДЕНТА

- Владимир Семенович, вернемся к «Рашагейту», прозванному новым «Уотергейтом». Что здесь-то скрыто от наивной публики, свято верящей в торжество американской демократии?

- Все та же война спецслужб. Как пишет видный американский историк Стивен Коэн, живым воплощением Джона Эдгара Гувера стал 7-й директор ФБР Джеймс Коми (теперь уже бывший!) Он и стоит за пресловутым «Рашагейтом» - расследованием связей администрации Трампа и России. Коэн даже придумал соответствующий термин - «Разведгейт».

За скандалом «Рашагейт» стоит бывший директор ФБР Джеймс Коми, которого Трамп отправил в отставку.Фото: REUTERS

- Но позвольте, товарищ генерал! Именно Коми, считается, утопил на финише конкурентку Трампа. За 11 дней до выборов он неожиданно объявил, что ФБР возобновляет следствие по нашумевшему делу об утечке секретных сведений из переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Хотя ранее сам сообщил о прекращении расследования. Недаром Хиллари в проигрыше винила Коми. Не сходятся концы с концами…

- Полагаю, Коми, как некогда сам Гувер, вел двойную игру. В предвыборной гонке собирал компромат на обоих кандидатов, чтоб показать победителю свое всевластие и свою необходимость. И манипулировать новым президентом, будь он демократ или республиканец. Возможно, посчитал, что шансы Клинтон на победу меньше, чем у Трампа. И в последний момент подыграл Дональду, чтобы тот оценил помощь. Или решил, что управлять неискушенным в большой политике бизнесменом-шоуменом Трампом будет легче, чем прожженной в политических делах Клинтонше. Она, как-никак, супруга бывшего президента, сама послужила Госсекретарем (министром иностранных дел).

Но своенравному Трампу явно не понравилось стремление Коми манипулировать политической жизнью. И в мае 2017 г президент отправил его в отставку. Тот поруководил ФБР всего 4 года. Хотя по традиции на этом посту сидят 10 лет. Коми сразу перешел в лагерь открытых врагов Трампа и совместно с ними раскрутил «Рашагейт». В духе Гувера стал пугать Америку глобальной угрозой со стороны русских. В июле 2017 года была создана комиссия спецпрокурора Мюллера для расследования вмешательства России в президентские выборы США. Роберт Мюллер, между прочим, возглавлял ФБР до Коми. Загуляли всевозможные версии о связях с Кремлем не только советников Трампа, но и самого Дональда. В одной статье пытались доказать, что Путина и Трампа связывает Хабад, «международное хасидское движение, о котором большинство людей просто не слышали».

- Даже всемирный еврейский заговор приплели…

- Всякое лыко, как говорится, в строку. Существование заговора ФБР против Трампа фактически признал в феврале в интервью CBS бывший замдиректора этой спецслужбы Эндрю Маккейб. После отставки Коми он несколько месяцев был и.о.директора ФБР и раскручивал «Рашагейт». Маккейб признался, что после увольнения Коми в ФБР и Министерстве юстиции (одновременно Генпрокуратура США) всерьез обсуждался вариант отстранения президента США Трампа от должности в связи с 25-й поправкой к Конституции (как «недееспособного»). Заодно ФБР инициировало собственную проверку Трампа, «действует ли он против американских интересов в пользу России?»

Трамп сорвал заговор. Обвинив Маккейба в предвзятом отношении к себе в ходе расследования о возможных связях с Кремлем. Да и как замдиректору ФБР быть непредвзятым, если его жена получала сотни тысяч долларов от организаций, связанных с Хиллари Клинтон? Короче, Маккейба не утвердили директором ФБР, а вскоре и вовсе уволили. За 26 часов до его запланированного выхода на пенсию.Прощайте, большие льготы и надбавки!

«Позорный Эндрю Маккейб притворяется ангелочком, а сам ведь принимал самое активное участие в скандале с мошенницей Хиллари и постановочном российском деле,- написал Трамп в Твиттере. - Маккейб опозорил ФБР и всю нашу страну»

-Ну и страсти кипят в оплоте демократии! Как в латиноамериканских сериалах…

- Заодно сменили министра юстиции (он же Генеральный прокурор), которому подчиняется ФБР.

Все показывает на то, что спустя 45 лет после Уотергейта ЦРУ и президент-республиканец берут реванш над ФБР в большой политической игре.

- А как же комиссия бывшего шефа ФБР, ныне спрецпрокурора Мюллера? Пишут, он вот-вот завершит расследование о якобы вмешательстве русских в выборы и Трамп точно получит импичмент, а то и тюрьму!

- Расследование Мюллера длится уже около двух лет. Если бы действительно был «сговор» Трампа с руководством России, наших спецслужб, это давно бы вскрылось и президента незамедлительно отстранили от должности. Но Трамп спокойно продолжает руководить страной. К нему идет поток самой секретной информации по всем вопросам обороны, разведки и т.д. Значит, ничего серьезного, компрометирующего президента США как «агента России» не найдено. И не будет найдено. Импичмент отменяется.

- Зачем же тогда демократы в Конгрессе начинают новое масштабное расследование в придачу к комиссии Мюллера, весь этот «Рашагейт»?

- Общая ситуация куда сложнее и многомернее, чем закулисная война ЦРУ и ФБР. Процесс глобализации современного мира после развала СССР и всего соцлагеря в 1991г., теракта в США 11.09.2001 г., себя исчерпал. Трамп его отметает, предлагая возврат к протекционизму и новой индустриализации. Конечно, изменилась и внешняя политика США. Обаму считали скрытым мусульманином, сторонником исламских кругов. Трамп, наоборот, декларирует особые отношения с Израилем. Другие позиции занял официальный Вашингтон и в сфере торгово-инвестиционных соглашений, по климату, экологии, мигрантам и даже военно-политическим союзам.

Разумеется, это вызывает дикое бешенство у проигравшего президентскую гонку 2016 года клана Обама-Клинтон и стоящих за ним сил. Они лишаются доходов, влияния, клиентуры, короче, всего, что имели. Поэтому они предельно отмобилизованы, уже больше двух лет пытаются дискредитировать Трампа. Надеясь если не взять политический реванш путем импичмента и отставки действующего президента, то хотя бы отстоять свои позиции.

Соперничество «демократического» ФБР и «республиканского» ЦРУ – лишь отражение этой борьбы. Но сейчас накал конфликта на несколько порядков выше, чем при первом «Уотергейте». Ведь на кону стоят даже не сотни миллиардов, а триллионы долларов.

Поэтому есть заказ: представить Трампа сумасбродом, идиотом, сексуально озабоченным маньяком, расистом, политическим профаном и кем угодно еще. Однако Трампу к этим ярлыкам не привыкать. К чему свелись трехдневные показания Майкла Коэна Конгрессу? «Трамп - расист, мошенник и обманщик". Только и всего. Но Коэн под присягой заявил, что у него нет прямых доказательств, что Трамп или представители его кампании вступили в сговор с Россией.

"Показания бывшего адвоката Трампа перед Комитетом палаты представителей были взрывными и жесткими. Однако вердикт, тем не менее, ясен: много политического дыма, но мало огня, который мог бы повлечь за собой импичмент", - пишет The Washington Post. Весной сам Коэн отправится на три года за решетку. За мошенничество, неуплату налогов, прежние лжесвидетельства в Конгрессе.

- Тот еще свидетель!

- Задача команды Мюллера - собрать как можно больше любого компромата на Трампа, его окружение и вывалить перед новыми президентскими выборами. Чтобы не дать Дональду победить. Так что расследование будет длиться долго.

На самом деле расследование Мюллера играет на руку Трампу, как это ни парадоксально прозвучит! Трамп – не одиночка. За ним стоят серьёзные силы в реальном секторе американской экономики, военно-промышленном комплексе, спецслужбах, банках…

- И что?

- По результатам расследования во всех грехах будет обвинена Россия. Пусть и не удастся пристегнуть Трампа к Кремлю. Недаром скандал назвали «Рашагейт». Расследование Мюллера носит не антитрамповский характер, а антироссийский. Российская угроза – прекрасный повод увеличивать военный бюджет США, спецслужб, развивать военно-космические силы, кибервойска, модернизировать боевую технику и т.д. Что Трамп обещал перед выборами и что успешно выполняет, придя в Белый дом. Он и дальше будет требовать новые миллиарды на укрепление боеспособности США перед лицом «агрессивного русского медведя». Поэтому ВПК, другие стоящие за Трампом силы помогут ему переизбраться на второй срок.

«Рашагейт» уже сказывается на настроениях вроде бы аполитичных янки. Судя по февральскому опросу Gallup, 32 процента американцев считают Россию главным врагом Штатов. Китай - 21 процент, Северную Корею -14. Хотя еще год назад Россию главным врагом назвали всего 19 процентов граждан США, а КНДР – 51.

И мы должны быть готовы к усилению антироссийской пропаганды из-за океана, новым «адским» санкциям. Надо четко понимать: Трамп не будет другом России. Он останется нашим конкурентом, соперником, даже врагом. Но он - всерьёз и надолго. Из этого и надо исходить в российской внешней политике.

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