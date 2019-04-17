2019-04-17T15:16:59+03:00
Телевизор

Скандал Гузеевой с мужем убрали из "Давай поженимся!"

Актриса не стесняется в выражениях, когда ее захлестывают эмоции
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Гузеева рассказала о недавнем конфликте с мужемЛариса Гузеева рассказала о недавнем конфликте с мужемФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Лариса Гузеева известна своим вздорным нравом и дает волю эмоциям. Так произошло и на этот раз. Телезвезда поссорилась с мужем из-за того, что он не признался ей в любви по телефону. Знаменитость закатила скандал супругу, когда тот вернулся домой.

Во время съемок популярной передачи "Давай поженимся!" ведущие часто делятся историями из личной жизни. На днях Лариса Гузеева в эфире брачного шоу рассказала свахе Розе Сябитовой и астрологу Василисе Володиной о недавнем конфликте с мужем Игорем Бухаровым.

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Он вернулся, а я уже взяла два пистолета : как Лариса Гузеева ждала мужа из командировки
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Лариса в красках описала ссору с Игорем. Актриса позвонила уехавшему в командировку мужу. Бухаров, по словам телеведущей, был в Санкт-Петербурге, отвечал тихо и односложно, а на просьбу признаться в любви ответил отказом. Это насторожило и разозлило актрису.

Когда благоверный вернулся домой, Гузеева встретила его "с двумя пистолетами" и учинила допрос. Муж пояснил, что не хотел говорить о чувствах, поскольку это несолидно - он большой и "седой мужик". "Он вернулся, а я уже взяла два пистолета. «А теперь глаза в глаза и рассказывай: «С каким ты таксистом ехал, что не мог мне сказать?» «Я еду, седой мужик, взрослый, я, что должен, был сказать: «Да, я тебя люблю?» Я дурак что ли?", - поделилась Гузеева. Вспоминая эту историю, Лариса употребила несколько нецензурных словечек, поэтому этот кусок убрали из программы "Давай поженимся!".

Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Их супружеская жизнь не всегда благополучна и гармонична. В начале 2017 года появилась информация о разъезде Ларисы и Игоря. "Мы с Игорем пережили очень непростую зиму. Все, что я говорила ранее о нашем расставании, правда. Нет дыма без огня. Мы вместе с Игорем уже 20 лет, всякое бывает. Наши мозги включились, мы решили не смешить страну. То, что произошло с нами, пережить можно, и мы пережили", - делилась Лариса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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