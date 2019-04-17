Самая богатая модель планеты Кендалл Дженнер показала накладную попу

День Кендалл Дженнер расписан по минутам. Самая высокооплачиваемая модель планеты, зарабатывающая ангельским личиком $22 миллиона в год, снялась у Луиджи Мурены и Янго Хензи.

Дуэт итальянского и швейцарского fashion-фотографов снимали супермоделей Кейт Мосс, Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл, Клаудию Шиффер, Стефани Сеймур, Надю Ауерманн и Жизель Бюндхен. Теперь в руках профессионалов оказалась младшая сестра Ким Кардашьян.

Результатом работы супермодели и фотографов стала фотосессия для ряда глянцевых изданий. Луиджи Мурену и Янго Хензи как всенда акцентирую внимание на деталях. Так, на одном из снимков Кендалл предстала в супер коротком платье с накладной попой.

luigiandiango Кендалл Дженнер предстала в супер коротком платье с накладной попой

Самая высокооплачиваемая модель планеты разместила результат совместного творчества в своем блоге. Инстаграм для 23-летней Кендалл - немалый источник доходов. Один ее рекламный пост стоит 400-500 тысяч долларов. Только в Инстаграме на ее страничку подписано более 108 миллионов человек.

Вместе с заработками на подиуме и рекламными контрактами Кендалл складывает в свою копилку доходы от съемок в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и поступления из соцсетей. В отличие от своих фигуристых сестричек Кендалл всегда была высокой и худой. Мама Крис Дженнер отдала дочку в модельный бизнес уже в 13 лет, и девушка преуспела. Кендалл Дженнер любит похвастаться своей идеальной фигурой и продемонстрировать то, за что ей платят бешеные гонорары.

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