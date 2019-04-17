2019-04-17T20:08:43+03:00
Звезды

Кристина Орбакайте трогательно обратилась к отцу

У Миколаса Орбакаса сохранились теплые отношения с дочерью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Орбакайте.Кристина Орбакайте.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Кристина Орбакайте трогательно обратилась к отцу Миколасу Орбакасу. Певица всегда поддерживала отношения с родителем.

Не успел отгреметь юбилей Аллы Пугачевой, как пришла очередь Кристине Орбакайте поздравлять с днем рождения папу. Миколасу Орбакасу 16 апреля исполнилось 74 года.

"С Днем рождения, мой дорогой, любимый, добрый папуля! Здоровья тебе", - подписала фотографию с отцом Кристина Орбакайте.

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Кристина Орбакайте с отцом
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С Аллой Пугачевой они поженились в 1969 году. Брак, в котором на свет появилась Кристина, просуществовал четыре года. Супруги часто ругались. Миколас постоянно ревновал Аллу.

Алла и Миколас развелись, когда Кристине было всего два года. В программе "Секрет на миллион" Миколас объяснил Лере Кудрявцевой, почему они с Аллой расстались.

"Мы оба были артистами. Бесконечные не совместные гастроли обоих не способствовали укреплению наших отношений. После развода я некоторое время не звонил Алле. Она позвонила сама и спросила, собираюсь ли я навещать Кристину. «Если позволишь», - ответил я. - «Приезжай!»".

Благодаря этому у отца с дочерью сохранились теплые отношения. По словам артиста, никакой обиды на бывшую жену у него нет и не было. Сейчас они встречаются на семейных праздниках.

У Кристины есть младший единокровный брат Фабиан. Миколас Орбакас женился второй раз. Он и супруга работают в Московской детской областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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