Кристина Орбакайте трогательно обратилась к отцу Миколасу Орбакасу. Певица всегда поддерживала отношения с родителем.

Не успел отгреметь юбилей Аллы Пугачевой, как пришла очередь Кристине Орбакайте поздравлять с днем рождения папу. Миколасу Орбакасу 16 апреля исполнилось 74 года.

"С Днем рождения, мой дорогой, любимый, добрый папуля! Здоровья тебе", - подписала фотографию с отцом Кристина Орбакайте.

orbakaite_k Кристина Орбакайте с отцом

С Аллой Пугачевой они поженились в 1969 году. Брак, в котором на свет появилась Кристина, просуществовал четыре года. Супруги часто ругались. Миколас постоянно ревновал Аллу.

Алла и Миколас развелись, когда Кристине было всего два года. В программе "Секрет на миллион" Миколас объяснил Лере Кудрявцевой, почему они с Аллой расстались.

"Мы оба были артистами. Бесконечные не совместные гастроли обоих не способствовали укреплению наших отношений. После развода я некоторое время не звонил Алле. Она позвонила сама и спросила, собираюсь ли я навещать Кристину. «Если позволишь», - ответил я. - «Приезжай!»".

Благодаря этому у отца с дочерью сохранились теплые отношения. По словам артиста, никакой обиды на бывшую жену у него нет и не было. Сейчас они встречаются на семейных праздниках.

У Кристины есть младший единокровный брат Фабиан. Миколас Орбакас женился второй раз. Он и супруга работают в Московской детской областной филармонии.