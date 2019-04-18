Ирина Цывина страдала из-за разлуки с дочерью

Ирина Цывина, скончавшаяся во сне на 56-м году жизни 18 апреля, тяжело переживала личную драму. Вдова Евгения Евстигнеева не могла последние 16 лет нормально видеться с любимой дочерью.

Жизнь актрисы в целом похожа на трагедию. Она выходила замуж четыре раза. Похоронила двух мужей. С двумя развелась.

Шесть лет Ирина счастливо прожила с Евгением Евстигнеевым. Именитый актер сдувал с молодой жены пылинки, относился к ней как к ребенку. А после его смерти Ирина рассказала, что в браке с прославленным актером ей удалось забеременеть, но она потеряла ребенка.

tsyvinairina Сегодня день памяти великого актера, моего мужа Евгения Евстигнеева. Светлая память. Храни тебя Бог

По словам актрисы Яны Поплавской, жизнь звезды была наполнена постоянными проблемами. "Все утро я думаю о том, как изменилась ирина жизнь после ухода Евгения Александровича Евстигнеева. Он как будто закрывал ее собой от всех превратностей, безумно любил и берег... Потом все было наполнено постоянными проблемами, ударами судьбы. Счастливой ее назвать было нельзя", - написала в блоге артистка.

Она попросила не осуждать и не писать плохого про Цывину. "Нельзя судить человека, которого вы не знали. Часто зритель видит только «обложку», порой неприглядную. Не все способны быть сильными, многие падают под ударами судьбы и не могут подняться. Иры больше нет", - констатировала Поплавская.

Недавно Ирина Цывина жаловалась, что тяжело переживает решение дочери Зинаиды остаться с отцом. Уже 16 лет девушка живет с родителем в другой стране.

tsyvinairina Вот и вышлала передача НТВ "Звезды сошлись"

Цывина страдала, но смирилась с этим решением наследницы, чтобы сохранить возможность видеться с ней. "Я вынуждена уступать... Но я испытываю боль в сердце. До сих пор мне снятся ужастики. Боль не прошла", - призналась Цывина в эфире программы "Звезды сошлись" с Лерой Кудрявцевой и Оскаром Кучерой.

Дети Цывиной - Женя и Зина родились у актрисы от третьего брака - с голливудским продюсером Георгием Пусепом. Когда они развелись, мужчина оставил девочку себе, а старшего сына Евгения - с матерью. Третий муж похитил их общую дочь и тайно вывез из России в Черногорию. Это была чудовищная история. Актриса стучалась во все двери, чтобы вернуть ребенка, но безуспешно.

"Зина - сложная девочка… Ирка несчастная баба была, столько всего пережила. А Зина - та еще, тот еще потребитель. Они тянули с Иры деньги. Про отношения с сыном Женей не хочу говорить и комментировать", - цитирует актрису Ксению Хаирову Teleprogramma.pro.

tsyvinairina Это моя доченька Зиночка. Не могу налюбоваться. Будь счастлива, моя любимая

После развода с Пусепом в жизни Цывиной наступила черная полоса. Она не раз попадала в скандалы, пытаясь устроить личную жизнь. Ее обвиняли в алкогольной зависимости.

В последнее время Ирина сидела без работы. Она пила разные таблетки: от давления, от сердца, успокоительные. У нее был тяжелый нервный срыв: все время плакала, ждала удара со всех сторон. "Ира была в нервном состоянии. У нее еще была мания преследования, она говорила: «Меня хотят убить»", - заключила Яна Поплавская.

the_yana_poplavskaya Умерла Ира Цывина

Как писал сайт kp.ru, Ирину Цывину обнаружил мертвой сын Евгений. Перед смертью, по словам соседки актрисы, из ее квартиры слышались грохот и крики. Актер Станислав Садальский заявил, что Цывина скончалась во сне.