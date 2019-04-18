Ирина Цывина страдала из-за разлуки с дочерью
Ирина Цывина, скончавшаяся во сне на 56-м году жизни 18 апреля, тяжело переживала личную драму. Вдова Евгения Евстигнеева не могла последние 16 лет нормально видеться с любимой дочерью.
Жизнь актрисы в целом похожа на трагедию. Она выходила замуж четыре раза. Похоронила двух мужей. С двумя развелась.
Шесть лет Ирина счастливо прожила с Евгением Евстигнеевым. Именитый актер сдувал с молодой жены пылинки, относился к ней как к ребенку. А после его смерти Ирина рассказала, что в браке с прославленным актером ей удалось забеременеть, но она потеряла ребенка.
По словам актрисы Яны Поплавской, жизнь звезды была наполнена постоянными проблемами. "Все утро я думаю о том, как изменилась ирина жизнь после ухода Евгения Александровича Евстигнеева. Он как будто закрывал ее собой от всех превратностей, безумно любил и берег... Потом все было наполнено постоянными проблемами, ударами судьбы. Счастливой ее назвать было нельзя", - написала в блоге артистка.
Она попросила не осуждать и не писать плохого про Цывину. "Нельзя судить человека, которого вы не знали. Часто зритель видит только «обложку», порой неприглядную. Не все способны быть сильными, многие падают под ударами судьбы и не могут подняться. Иры больше нет", - констатировала Поплавская.
Недавно Ирина Цывина жаловалась, что тяжело переживает решение дочери Зинаиды остаться с отцом. Уже 16 лет девушка живет с родителем в другой стране.
Цывина страдала, но смирилась с этим решением наследницы, чтобы сохранить возможность видеться с ней. "Я вынуждена уступать... Но я испытываю боль в сердце. До сих пор мне снятся ужастики. Боль не прошла", - призналась Цывина в эфире программы "Звезды сошлись" с Лерой Кудрявцевой и Оскаром Кучерой.
Дети Цывиной - Женя и Зина родились у актрисы от третьего брака - с голливудским продюсером Георгием Пусепом. Когда они развелись, мужчина оставил девочку себе, а старшего сына Евгения - с матерью. Третий муж похитил их общую дочь и тайно вывез из России в Черногорию. Это была чудовищная история. Актриса стучалась во все двери, чтобы вернуть ребенка, но безуспешно.
"Зина - сложная девочка… Ирка несчастная баба была, столько всего пережила. А Зина - та еще, тот еще потребитель. Они тянули с Иры деньги. Про отношения с сыном Женей не хочу говорить и комментировать", - цитирует актрису Ксению Хаирову Teleprogramma.pro.
После развода с Пусепом в жизни Цывиной наступила черная полоса. Она не раз попадала в скандалы, пытаясь устроить личную жизнь. Ее обвиняли в алкогольной зависимости.
В последнее время Ирина сидела без работы. Она пила разные таблетки: от давления, от сердца, успокоительные. У нее был тяжелый нервный срыв: все время плакала, ждала удара со всех сторон. "Ира была в нервном состоянии. У нее еще была мания преследования, она говорила: «Меня хотят убить»", - заключила Яна Поплавская.
Как писал сайт kp.ru, Ирину Цывину обнаружил мертвой сын Евгений. Перед смертью, по словам соседки актрисы, из ее квартиры слышались грохот и крики. Актер Станислав Садальский заявил, что Цывина скончалась во сне.
Умерла вдова Евстигнеева — актриса Ирина Цывина.На 56 году жизни скончалась актриса из сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» Ирина Цывина
ИСТОЧНИК KP.RU
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