Перед смертью вдовы Евгения Евстигнеева ее соседка слышала грохот и крики

Внезапная смерть Ирины Цывиной окружена ореолом таинственности. Последняя жена Евгения Евстигнеева умерла ночью во сне 18 апреля. При этом перед смертью знаменитости соседка слышала из квартиры звезды сериалов "Ольга" и "Кадетство" грохот и крики.

"Незадолго до смерти соседка Иры слышала дикий грохот и громкие крики, а после этого уже Женя (сын Ирины Цывиной - прим. ред.) нашел ее мертвой", - рассказала близкая подруга актрисы Ксения Хаирова.

Может, грохот и крики были связаны с пышным банкетом, который Ирина Цывина устроила в честь своего близкого человека? "Сегодня у моего директора Ирины Цветковой День рождения. От всей души поздравляю эту прекрасную женщину. Отмечали у меня дома, чему я очень рада! Счастья тебе, Ирочка! ", - подписала трогательный снимок Ирина.

tsyvinairina Ирина Цывина была неразлучна с Денисом Сердюковым

Последнее фото актрисы датируется 15 апреля. На снимке знаменитость сидит в окружении подружек. А рядом - ее любимый мужчина Денис Сердюков. В ответ на теплые слова именинница написала: "Ирочка, моя дорогая, спасибо тебе и Денису за прекрасный прием".

В последнее время Ирина сидела без работы. "Как и все мы в этом возрасте", - заявила Ксения Хаирова. Именно она сообщила о смерти 55-летней артистки, узнав скорбную весть от сына Цывиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704019" frameborder="0"></iframe> Умерла вдова Евстигнеева — актриса Ирина Цывина.На 56 году жизни скончалась актриса из сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» Ирина Цывина

В кино Ирина Цывина давно не снималась и в театре тоже не играла. "Может, у нее и была какая-то антреприза, но я точно не знаю. Мы с Ириной потерялись на какое-то время, но я всегда интересовалась ее жизнью у близких знакомых", - цитирует Хаирову сайт МК.RU.

Стоит отметить, что Цывина не раз пыталась напомнить о себе громкими историями. В этой связи Ксения вспомнила взаимоотношения Ирины с ее женихом - 49-летним Денисом Сердюковым. Сюжет о том, как якобы возлюбленный делал актрисе каждый день массаж и осыпал розами, в свое время наделала много шума на одном из федеральных каналов.

"Все это ерунда и подлые домыслы. Они были хорошими друзьями. А зачем она или кто-то другой это придумали, я не знаю", - сказала, как отрезала, Хаирова.

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Ирина была очень воцерковленным человеком и за неделю до смерти ходила причащаться в храм. В конце марта состоялась пресс-конференция актрисы. В ходе публичной исповеди Ирина Цывиной должна была принять решение: надеть монашескую рясу или принять предложение руки и сердца от возлюбленного. Среди заявленных спикеров числился и Сердюков.

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Новость о смерти Цывиной стала настоящим шоком для ее близких. Актриса не жаловалась на здоровье, всегда была веселой и прекрасно выглядела.

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Впрочем, в окружении артистки сразу же вспомнили о нелицеприятных слухах, ходивших в театральных кругах. Якобы Ирина злоупотребляла алкоголем. Мол, вдову Евстигнеева не раз видели в состоянии сильного алкогольного опьянения и поговаривали о ее частых запоях. Развеять или подтвердить эти слухи смогут только медики, проводящие вскрытие.