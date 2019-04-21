2019-04-21T13:40:37+03:00
Выборы президента Украины 2019

Журналист Анатолий Шарий: «От Зеленского братских объятий не ждите»

Эксперт рассказал «КП», как актер-политик изменит отношение Киева к Донбассу и Москве
Роман ГОЛОВАНОВ
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Украинский журналист Анатолий Шарий рассказал, чего ждать после выборов на Украине.Украинский журналист Анатолий Шарий рассказал, чего ждать после выборов на Украине.Фото: Facebook
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На Украине проходит второй тур президентской гонки. Сражаются Петр Порошенко и Владимир Зеленский. По всем соцопросам, по уровню поддержки актер в разы опережает действующего президента. К чему могут привести эти выборы? Об этом «КП» поговорила с украинским журналистом Анатолием Шарием.

- Есть ли шанс победить у Порошенко?

- Это то же самое, что я начну с вами обсуждать, если завтра Земля налетит на небесную ось. Понимаете? Нет, Порошенко не станет президентом, он не будет избран, потому что сорокапроцентный разрыв не сокращается за несколько дней. Поэтому обсуждать то, что невозможно в принципе, это, мне кажется странным.

- Что ждать России, если победит Зеленский?

- Я не думаю, что следует ждать каких-то дружеских, братских объятий. Знаете, я рассчитываю, что рассчитывают на четкое разграничение «здесь мое, здесь твое». Потому что надоело: сначала братья, потом враги и «убить». Думаю, должно быть что-то посередине, только обязательно должны быть решены все вопросы, которые сейчас критические. И которые стоили Украине 12 тысяч жизней.

- Думаете, он способен остановить войну?

- Любой человек, у которого IQ соответствующее, способен был это решить. Просто Порошенко это невыгодно было решать. Я убежден в этом абсолютно. Его такое положение дел устраивало. И мы видим, что любой просчет, воровство, мерзость могла быть списана на войну. Вот и все. У нас война. Вот, извините.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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