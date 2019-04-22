2019-04-22T00:44:51+03:00
Выборы президента Украины 2019

Чего нам ждать от нового президента Украины?

Эксперты поделились с "Комсомолкой" своими прогнозами на будущее Незалежной
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Оправдаются ли наши ожидания?Оправдаются ли наши ожидания?Фото: ТАСС
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Александр Домрин, профессор ВШЭ:

- С ним можно вести переговоры. Могут быть подвижки в нормализации отношений Москвы и Киева. Зеленскому нужно будет доказать, что он не Порошенко. Зеленский захочет ассоциироваться с миром.

Ростислав Ищенко, политолог:

- Ничего не поменяется. Не важно, будет президентом Зеленский или Порошенко. Все зависит от самого киевского режима. Там сложившаяся система из олигархов и политиков. Главная подвижка - Зеленский начнет сажать своих противников в тюрьмы (подробнее).

Дмитрий Абзалов, политолог:

- Зеленский при любых раскладах будет лучше, чем Порошенко. Потому что Петр Алексеевич, если бы победил, устроил бы нам новые провокации. Направил военные корабли к Крыму, ввел бы очередные санкции в адрес Москвы. Теперь Зеленскому придется идти на урегулирование войны в Донбассе. Все это выгодно для Москвы.

Егор Холмогоров, публицист:

- Это будет Порошенко в облегченной версии. Украинцы устали от Петра Алексеевича. Им нужна новая обертка. Главные изменения будут внутри Украины. А Москве и Донбассу никаких перемен не приходится ждать. У Зеленского нет на это полномочий и власти.

Украинцы устали от Порошенко. Фото: REUTERS

Украинцы устали от Порошенко.Фото: REUTERS

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

- Быстро ничего меняться не будет. На большую перспективу есть возможность для переговоров с Москвой. Пока Зеленский занимает некомпетентную позицию: хочет говорить с Москвой, но только в присутствии западных коллег, не хочет разговаривать с Донбассом. Это полные глупости, от которых ему придется уходить (подробнее).

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Братских объятий не будет. Он попытается четко разграничить: «Здесь ваше, здесь наше». Главное - решить проблему с войной. Просто Порошенко это было невыгодно. Он все проблемы Украины списывал на Донбасс.

Выборы показали желание украинцев изменить текущую ситуацию. Фото: REUTERS

Выборы показали желание украинцев изменить текущую ситуацию.Фото: REUTERS

Анатолий Вассерман, публицист:

- Думаю, Зеленский прекратит разрывать экономические отношения с Россией. Будут попытки снова подружить наши предприятия и бизнесменов. Хотя антирусская риторика продолжится, но конкретных антирусских действий в экономике Украины станет меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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