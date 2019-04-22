Медведев пожелал Зеленскому здравомыслия

Дмитрий Медведев прокомментировал результаты президентских выборов на Украине.

- Перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий. У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу, - написал Медведев на своей странице в Фэйсбуке.

Однако, считает Медведев, шансы на улучшение отношений России и Украины все же есть.

- Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслия. И, конечно, понимания глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры, - заключил Медведев.

По его мнению, только так можно возрождать «убитое экономическое взаимодействие» двух стран.

- А значит – решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев, - отметил премьер.

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