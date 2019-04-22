Гузеева показала ночное фото дочки

Лариса Гузеева удивила публику неожиданным поступком. Известная актриса и телеведущая опубликовала фото красавицы-дочки. Ради снимка знаменитость подняла спящую наследницу среди ночи.

"Вдруг ночью захотелось сделать это фото. Стащила дитя с постели- и вот... Всем счастья!", - подписала фотографию Лариса Гузеева. Снимок знаменитость разместила в своем блоге.

Ольга с радостью согласилась на творческие эксперименты с мамой. Фотография произвела фурор среди подписчиков актрисы. Они отметили сходство 19-летней девушки со звездной родительницей, а некоторые и вовсе решили, что на снимке - Лариса в ее молодые годы.

_larisa_guzeeva_ Стащила дитя с постели

"Очень красивая фотография! И дочь у Вас талантище", "Египетская царица Клеопатра! Роскошная!", "Господи, как красиво!", "Шедевральный снимок . Восхищаюсь, Вами, Лариса", "Ваша прекрасная дочь - Ваше отражение!", "Дочка очень похожа на Вас. Я даже сначала подумала, что это Ваше фото", "Это кто все таки? Лариса или дочь Ларисы?", "В профиль безоговорочно похожа на красавицу маму!", "Лариса, Вы очень красивая женщина!", "Я думала, это Вы", - льют елей поклонники.

Кстати, публика постоянно спорит, на кого больше похожа дочь Ларисы Гузеевой. Многие отмечают, что девушка - копия матери. Но другая часть аудитории категорически не согласна с таким мнением. На их взгляд, Ольга похожа на отца Игоря Бухарова.

Лариса Гузеева - дважды мама. Звезда очень любит сына Георгия и дочь Ольгу и гордится ими. В браке с редактором и актером Кахой Толордавой в 1992 году у нее родился сын Георгий. С 1999 года телеведущая замужем за бизнесменом Игорем Бухаровым. В 2000 году у них родилась дочь Ольга. Бывший и нынешний муж Ларисы Гузеевой хорошо общаются.