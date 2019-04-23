Политики и власти на Украине обретают «самостоятельность», смелость и мобильность

Хоть на Украине новый президент, второй после так называемой «Революции гидности», еще только избран, и до его вступления в должность пройдет более месяца, в украинском политикуме, наряду со старыми, зазвучали и новые нотки. Зачастую - фальшивые.

А «ДИНАМО» БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ!

Хотя Петру Порошенко еще больше месяца оставаться у власти, самые мобильные члены его команды уже навострили лыжи с «тонущего корабля». Первым из фракции БПП в Верховной Раду Украины сбежал прибегавший в свое время первым на майдан и приглашавший всех составить ему там компанию Мустафа Найем. Причем, обосновал свое бегство идеологическими причинами.

- Я пришёл в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию, - заявил он и пояснил, что уже долгое время они и блок БПП в Верховной Раде «находятся по разные стороны ценностных баррикад».

За Найемом побежала из фракции Порошенко депутат ВРУ Светлана Залищук, обещавшая пробежать голой по Крещатику в случае победы Майдана. От Порошенко она убежала с такой скоростью, с какой не бегала никогда в жизни. Правда, не голой, а одетой. Можно даже сказать, хорошо одетой, поскольку за время депутатства ее гардероб существенно увеличился. «Мандат - это не билет раба», - гордо заявила Залищук на прощание. Компанию ей составил депутат фракции БПП, бывший журналист Сергей Лещенко, и Алексей Гончаренко, который из фракции официально пока не вышел, но в каждом своем посте в соцсети воздает должное гению Зеленского.

Да что там депутаты! Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что покидает партию Порошенко и примет участие в парламентских партией со своей собственной политической силой. А с Зеленским он уже готов сотрудничать.

НЕ СДАДУТСЯ БЕЗ БОЯ

Проигравшие на последних выборах пообещали не сдаваться и продолжить борьбу. Это пообещал не только Порошенко после оглашения результатов экзит-полов, но и националистическо-радикальные силы. Руководитель боевого крыла запрещенной в РФ украинской националистической группировки «Правый сектор» Андрей Стемпицкий на своей странице в «Фейсбуке» заявил, что победа шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине не меняет для украинских националистов ничего и осудил украинцев, отдавших Зеленскому свои голоса. И пообещал реванш уже на парламентских выборах. Можно было бы расценивать эти обещания, как из серии «нашему бы теляти...», но неизвестно, куда качнется ситуация к новым выборам в Верховную Раду, а радикалы всегда приходили к власти везде, начиная от Гитлера в Германии, на популистских обещаниях в самые тяжелые времена.

СМЕЛЫЕ ЛЮДИ

Поразительную самостоятельность стали демонстрировать в период перехода власти украинские суды. Так, например, из СИЗО на свободу выпустили Надежду Савченко и ее «подельника» Владимира Рубана. Суда приняли уже три решения о незаконности национализации «Приватбанка» Коломойского, осуществленной командой Петра Порошенко. А теперь еще и «судьи коллегии, принимавшие решение по делу о нациoнализации Приватбанка, обратились к председателю Высшего cовета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельноcть, а также к руководству Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований с заявлениями о совершении уголовного правонарушения». По заявлению судей, все эти лица «делали заявления, которые являются прямой угрозой cудебной системе Украины, посягательством на ее незавиcимость и беспристрастность» Кроме того, участники коллегии судей требуют поставить перед парламентом «вопрос об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента».

Смелые люди! Прозрели! А могли бы еще месячишко и потерпеть.

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