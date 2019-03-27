Отчего погибла группа Дятлова: три версии трагедии

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Есть разные версии произошедшего. Их десятки. Но основные – это лавинная, ракетная и криминал. Наши коллеги из МИА «Россия сегодня» решили проанализировать основные предположения, объединив их в единый проект дополненной реальности (AR). AR-реконструкция позволяет в едином приложении увидеть развитие событий в соответствии с различными версиями.

Приложение можно скачать на телефон и посмотреть, что бы случилось с туристами, если бы на палатку сошла снежная доска, или рядом с палаткой упала ступень ракеты, или на туристов напали какие-то злоумышленники.

Для оценки своей работы журналисты агентства пригласили меня, потому как я уж который год в "Комсомольской правде" занимаюсь расследованием этой трагедии. В конференции также приняли участие – поисковик Сергей Согрин, автор лавинной версии Евгений Буянов, эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин.

Перевал ДятловаФото: Евгений САЗОНОВ

Собственно, все версии базируются на главной загадке – почему туристы экстренно покинули палатку.

Евгений Буянов уверен, что дятловцы ушли от своего убежища, потому что его придавило снегом, и они искали спасения в лесу. С этим доводом не согласен Дмитрий Алешкин.

- Никто никогда в таких условиях от палатки не убегает, это абсурд, - объясняет Дмитрий. – Мне доводилось попадать в сильнейший ураган, нас засыпало снегом, но мы сделали все, чтобы поставить палатку и остаться в ней. Ее разорвало на ветру, но мы палатку не покинули. К тому же стойка палатки дятловцев уцелела, и основание не сдвинулось с места.

Эксперта по выживанию поддержал поисковик Сергей Согрин. В 1959 году он был мастером спорта по туризму. За плечами имел немалый опыт зимних походов.

- Не могла быть причиной гибели туристов снежная доска или лавина, - говорит он. – Во время поисков мы никаких признаков этого природного явления там не обнаружили. К тому же если проанализировать травмы погибших, то с такими травмами они бы не смогли уйти на полтора километра вниз.

Травмы – еще одна загадка перевала Дятлова. Судмедэксперт Эдуард Туманов, участник экспедиции марта 2019 года, уверен, что травмы криминальные.

- Кто-то гнал их по склону, - комментировал он нам свои выводы. Подробнее об этом можно почитать в материале «Возможно туристов пытали».

И тем не менее, в уголовном деле нет никаких признаков криминала. Ни посторонних следов, ни ранений.

Но вот что смущает лично меня. В 1959 году первыми под подозрение следователей попали манси. В деле есть протоколы их допросов. Следователь Владимир Коротаев сам рассказывал журналистам, как пытали местных аборигенов, держа их раздетыми на холоде. Так значит криминальная версия все-таки рассматривалась? Значит были подозрения? А почему они вдруг резко исчезли? Почему в деле нет объяснений, из-за чего отмели криминальную версию? Надо полагать, что ее сменила другая.

На этом склоне зимой 1959 года пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря ДятловаФото: Евгений САЗОНОВ

Еще одна версия, представленная в реконструкции, ракетная. Есть мнение, что над перевалом произошла техногенная катастрофа, и туристы стали жертвами ядовитых топливных паров. Мы уже опровергали эту версию. Но мы писали о межконтинентальных или баллистических ракетах.

Однако пока еще никто не проверял версию зенитных ракетных учений. Поэтому полностью опровергать эти доводы мы не можем. Тем более, что и в самом уголовном деле есть показания о неких огромных огненных шарах, которые наблюдали участники поисков группы. Тот же Сергей Согрин был очевидцем необычного явления. Никто тогда ничего не объяснил поисковикам, отсюда многие сделали выводы, что группу Дятлова погубила ракета.

Прокуратурой Свердловской области проводится сейчас надзорная проверка по уголовному делу о гибели группы. И мы очень надеемся, что она даст нам хотя бы часть ответов на самые волнующие многих исследователей вопросы.

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