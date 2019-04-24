Юлия Началова знала дату своей смерти

Юлия Началова узнала дату свой смерти много лет назад. О том, что 16 марта 2019 года станет для певицы роковым числом, ей сообщила гадалка.

24 апреля исполнилось ровно 40 дней с момента смерти Юлии Началовой. Родные артистки помянули ее 23 апреля. Было принято решение провести поминки раньше на один день. Дело в том, что в школе, где учится Вера, 24 апреля состоится день открытых дверей. Перенести школьное торжество невозможно. Девочка занята в большом спектакле, в котором играет одну из главных ролей.

"Верочка активно готовится к этому мероприятию. Мы большой компанией пойдем поддерживать ее, включая крестную Ларису Долину", - поделилась помощница покойной артистки Анна Исаева.

Исаева также рассказала о страшном предсказании. О том, что 16 марта 2019 года станет для Юлии Началовой роковым числом, певице сообщили много лет назад. "Когда мы хоронили Юлю, я, стоя у могилы, вспомнила, как мы общались на съемках с экстрасенсом, который сказал Началовой: «16 марта 2019 года для вас - страшное число! Фатальное! Вам нельзя этого допустить»", - поведала помощница артистки.

По ее словам, ни она, ни Юля тогда не придали этим словам абсолютно никакого значения. Но в момент похорон Анна об этом вспомнила. "У меня на цифры феноменальная память. Но кто именно сказал, забыла. Если бы Юля была жива, я бы у нее обязательно спросила", - посетовала Исаева.

Она подробно рассказала и о другом предсказании, которое сделала звезде гадалка. За несколько месяцев до кончины Юля обратилась к экстрасенсу. Взглянув на певицу, ведьма побелела от ужаса. "На вас страшная порча на смерть! Вам ее сделала близкая подруга из зависти!", - сообщила гадалка. Она с точностью назвала приметы подружки. В ней певица опознала близкого человека.

"Гадалка сказала, что из-за порчи у Юли все рушится: карьера, здоровье и личные отношения... Юля разорвала отношения с подругой, с которой дружила много лет. Вообще, к концу своей жизни Юля научилась рубить концы и быть жесткой", - резюмировала Анна Исаева.