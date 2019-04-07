2019-04-07T02:27:11+03:00
Звезды

Дочь Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы

Евгений Алдонин поддержал 12-летнюю Верочку на выступлении
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Началова всегда восхищалась талантом своей дочериЮлия Началова всегда восхищалась талантом своей дочериФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Евгений Алдонин с супругой Ольгой поддержал 12-летнюю дочку на выступлении. Верочка приняла участие в концерте, где сыграла на фортепиано.

Вера Алдонина делает большие успехи в музыке. Ее отец Евгений Алдонин опубликовал в своем блоге небольшое видео, записанное во время выступления Веры. "Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!", - трогательно подписал видео Евгений.

Бывший футболист не скрывает, что сейчас самое главное - это его дочь и ее состояние: "Остался ребенок, Верочка. Нужно сделать, прежде всего, так, чтобы было хорошо ей. То, что она пережила, не передать словами. Хочется обойтись без грязи, без ток-шоу всяких, без судов. Чтобы все закончилось по-мужски, по-спортивному. Ради ребенка".

Стоит отметить, что это было первое появление девочки на публике после похорон ее мамы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в одной из столичных больниц. Певица всегда восхищалась талантом своей дочери, которая не только играет на фортепиано, но и поет, а также занимается балетом.

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Вера делает большие успехи в музыке
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А не так давно помощница Юли Началовой рассказала о том, что Вера мужественно справляется с тяжелой утратой. Дочка артистки вернулась к учебе в школе и радует своих родных успехами.

На вопрос одного из подписчиков, как дела у Верочки, Анна Исаева ответила: "Учится. Пятерки приносит".

Близкие сделали все, чтобы оградить ребенка от шумихи, которая поднялась в прессе после трагического ухода из жизни Началовой. Вера живет с бабушкой и дедушкой. Родные решили, что в этой ситуации ей лучше оставаться в привычной обстановке.

evgeny_aldoninevgeny_aldonin
Евгений Алдонин сделает все, чтобы Верочке было хорошо
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Девочка большую часть времени проводила с родителями Юлии, когда та уезжала на гастроли или была на съемках.

Ранее отец Юлии поведал, что 12-летняя внучка простилась с мамой, написав ей письмо. "Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала", - делился Виктор Началов.

Вера до последнего не знала о том, что мама находится в больнице в тяжелом состоянии. Незадолго до госпитализации Началовой девочка с одноклассниками уехала в Лондон. 16 марта - в день смерти мамы - дочь артистки вернулась в Россию. О случившемся Вера узнала от отца в машине по дороге из аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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