2019-04-19T19:16:31+03:00
Звезды

Причины смерти Началовой засекретили

Год назад певица впервые открыто рассказала о боли, которую она ежедневно терпела
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Началова.Юлия Началова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Елена Малышева прокомментировала слухи о причинах смерти Юлии Началовой. Ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" сделала неожиданное заявление, показав уникальные кадры с певицей.

Известная телеведущая Елена Малышева посвятила очередной выпуск программы "Жить здорово!" обсуждению подагры. В связи с этим она вспомнила, как ровно год назад к ней в студию приходила певица Юлия Началова. Она впервые публично рассказала о своем тяжелом заболевании - мигрирующей подагре.

"Боль такая, что я даже не могу описать. Мне кажется, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", - признавалась артистка. Этот фрагмент передачи показали в нынешнем выпуске.

Началова отметила, что не сразу нашла способ борьбы с болезнью: "Лечилась и получала диагнозы в разных странах, подбор терапии занял очень много времени".

"Жить здорово!".Я не боюсь стареть: подагра. Может ли она убить?

Однако, для того чтобы Юля начала себя хорошо чувствовать, ей понадобилась длительная реабилитация. "Я теперь слежу за своим организмом, и если вдруг что - знаю, как это погасить...", - признавалась звезда.

Во время беседы певица нервно теребила руки в кружевных белых перчатках. Подагра изуродовала суставы Началовой. Исполнительница рассказывала Малышевой, что болезнь поражает колени, плечи, бедра и, конечно, мелкие суставы.

"Да, это болезнь, трудно, но важно, когда ты знаешь, что все равно мы победим", - сказала Юля на прощание.

После этого Елена Малышева прокомментировала слухи о причинах смерти Началовой. По ее словам, подагру могли спровоцировать резкое похудение и анорексия, от которой артистка страдала в более молодом возрасте.

"Причины ухода Юлии из жизни навсегда останутся в разряде врачебной тайны. Как врачи мы не видим смысла обсуждать это со всеми. Прежде всего потому, что это касается только Юли, только ее семьи. А по-человечески, это уже никого не вернет", - заключила телеведущая.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. Перед этим певица была госпитализирована в одну из столичных клиник, но врачи не смогли ее спасти. Похоронили певицу 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с исполнительницей пришли ее близкие, коллеги и поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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