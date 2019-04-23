Родня перенесла поминки по Началовой из-за дочки певицы

Родственники Юлии Началовой, которая ушла из жизни 16 марта, не будут ее поминать 24 апреля. Дело в в том, что в этот день в школе, где учится дочь певицы Вера, состоится день открытых дверей

Перенести школьное торжество невозможно. Вера занята в большом спектакле, в котором играет одну из главных ролей.

"Верочка активно готовится к этому мероприятию. Мы большой компанией пойдем поддерживать ее, включая крестную Ларису Долину", - поделилась помощница покойной артистки Анна Исаева.

По ее словам, было принято решение провести поминки раньше на один день, передает ФАН. Родственники Началовой получили соответствующее разрешение в церкви. Священнослужители заверили: "По христианским канонам разрешено организовать траурные мероприятия на день раньше".

В церкви уточнили, что довольно часто невозможно собрать всех близких людей покойного в определенный день. В таких случаях церковь позволяет проводить поминки в любой удобный день.

Не так давно помощница Юли Началовой рассказала о том, что Вера мужественно справляется с тяжелой утратой. Дочка артистки вернулась к учебе в школу и радует своих родных успехами. На вопрос одного из подписчиков, как дела у Верочки, Анна Исаева ответила: "Учится. Пятерки приносит".

evgeny_aldonin Вера делает большие успехи в музыке

Близкие сделали все, чтобы оградить ребенка от шумихи, которая поднялась в прессе после трагического ухода из жизни Началовой. Вера живет с бабушкой и дедушкой. Родные решили, что в этой ситуации ей лучше оставаться в привычной обстановке.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. Перед этим певица была госпитализирована в одну из столичных клиник, но врачи не смогли ее спасти. Похоронили певицу 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с исполнительницей пришли ее близкие, коллеги и поклонники. Звезды российской эстрады болезненно восприняли новость о смерти певицы.