2019-04-24T19:39:09+03:00
Звезды

Виктория Боня готовится к усыновлению ребенка

Телеведущая не против испытать радость материнства еще раз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Боня задумалась над тем, чтобы взять ребенка из детского домаБоня задумалась над тем, чтобы взять ребенка из детского домаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Виктория Боня живет на две страны. Большую часть времени светская львица проводит в Монако. Однако и про Россию не забывает. А недавно телеведущая призналась, что готовится к усыновлению ребенка.

Виктория Боня воспитывает дочку Анджелину Летицию от связи с бизнесменом из Монако Алексом Смерфитом. Однако сейчас Боня задумалась над тем, чтобы взять ребенка из детского дома.

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"Я бы еще сама троих детей с удовольствием родила. При этом не отметаю мысли, что возьму и детей из детского дома. Но понимаю, что это нужно делать, когда у тебя стабильная семья. Я абсолютно не исключаю такой мысли. Но для этого нужно найти мужа", - цитирует Викторию "Собеседник".

Но пока Боня сосредоточена на воспитании единственной наследницы. Ее дочь Анджелина Летиция знает английский, французский и русский, пишет стихи, рисует. Девочка свыклась с мыслью, что родители больше не вместе. Вика рассталась с Алексом после семи лет отношений.

"Она у меня спросила спустя год после нашего расставания: «Мама, а почему вы с папой больше не вместе?». Я ей объяснила, она все поняла", - рассказала Виктория.

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Анджелина и Виктория
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Большую часть времени дочь проводит с ней, а к папе ездит на выходные, иногда они вместе путешествуют. "Сейчас, например, вместе отдыхают на Бали. Поэтому она не ощущает, что у нее отдельная от папы жизнь. Алекс присутствует в ее жизни так же, как и мама", - заключила Боня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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