Дочь Началовой обратилась к умершей маме и спела в память о ней колыбельную
Дочь Юлии Началовой обратилась к памяти умершей мамы. В память о самом близком человеке Вера выступила c песней на концерте.
Поддержать ребенка в этот важный день собралась вся семья. Ради мероприятия близкие Юли Началовой перенесли поминки. Помимо родителей Юлии Началовой, крестной мамы Веры - Ларисы Долиной и первого супруга певицы Евгения Алдонина в школу к Вере Алдониной пришла и нынешняя жена футболиста.
У девочки сложились неплохие отношения с мачехой. Ольга Алдонина после выступления Веры опубликовала ролик. На видео дочь Юлии Началовой исполнила колыбельную "The one I love".
Мачеха опубликовала видео дочери Юлии Началовой, спевшей на 40-й день после смерти мамы.
Много лет назад под эту композицию певица вывела дочь на сцену и сказала, что с ее появлением жизнь изменилась. Тогда Юля пообещала, что всегда будет рядом с Верочкой, и поцеловала малышку.
Исполняя песню 24 апреля, Вера в ответ на признание мамы обратилась к ней. Глядя на это пронзительное исполнение, невозможно сдержать слез.
"На концерте была минута молчания, и звучала та самая колыбельная на английском, исполненная когда-то Юлией Началовой на бенефисе и посвященная маленькой Верочке. Так вот, сегодня Вера берет эстафету и поет сама", - пояснила помощница звезды Анна Исаева.
Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Артистку похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.
В Москве простились с Юлией Началовой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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