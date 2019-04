Пелагею призвали к ответу за скандальную победу дочки Алсу в детском "Голосе"

Сенсационная победа дочери Алсу на детском "Голосе" обернулась небывалым скандалом. Шокированная результатом песенного конкурса публика обратилась к одной из наставниц музыкального шоу Пелагее. Поклонники призвали артистку к ответу.

Телезрители не могут прийти в себя после финала детского "Голоса". Многие признаются, что после увиденного поздним вечером 26 апреля "потеряли веру в чудо". Огорченная и разочарованная публика заявила о несправедливости. В этой связи подписчики просят Пелагею высказаться.

"Вы потеряете своего зрителя, если сейчас не опротестуете!", "Позор, Пелагея, от вас никак не ожидала такого, вам не стыдно?", "Пелагея, как так? Почему девочка (будь она хоть дочерью самого богатого человека планеты) откровенно фальшивила в финале и стала победительницей? Стыдно! Понимаем, что от вас это не зависит, но будете ли вы после всего этого участвовать в следующем "Голосе?", "Пелагея,что это было? Зачем так детей травмировать?", "Полюшка, как прямой участник события, прокомментируй. Хотя полное молчание в данный момент наставников тоже красноречиво", - вопрошают подписчики звезды.

pelageya_insta Подписчики просят Пелагею высказаться по поводу результатов детского "Голоса"

Фолловеры не скрывают своих эмоций: "Раньше не было такого разочарования никогда. Сейчас как-то отвратно себя чувствуешь после такого", "Шок от результата! Не верю!", "Я думаю, что Пелагея сама в шоке. Но никогда не скажет. Очень жаль. Позорище".

Стоит отметить, что артистка в этот вечер стала лучшим наставником шоу. Пелагея заработала более половины голосов зрителей и не скрывала, что смущается. На сцене артистке вручили букет и памятную статуэтку проекта "Голос. Дети". "Я до конца не понимаю, куда вы тыкали, но спасибо большое. Спасибо, страна!", - сказала в ответном слове певица. Зрители голосовали за наставников с помощью специальной кнопки на телевизоре, на сайте и в мобильном приложении.

Как писал сайт kp.ru, 26 апреля спустя десять недель завершился проект "Голос. Дети". В финал вышли Максим Ержан, Валерий Кузаков и Микелла Абрамова. По результатам зрительского голосования. определился победитель шестого сезона популярного вокального проекта. Им стала 10-летняя Микелла Абрамова - младшая дочь Алсу. Девочка исполнила две песни - "Love The Way You Lie" Рианны и "Ты здесь" Дианы Гурцкой, которые обеспечили ей победу, миллион рублей и возможность записать свой первый сингл.

Зрителей возмутил такой исход событий. Они посчитали победу школьницы несправедливой. В итоге Первый канал заявил, что проверит результаты финала шоу "Голос.Дети" из-за "признаков аномального голосования".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Максим Галкин в шоке от результатов шоу "Голос.Дети"

Победа Микеллы Абрамовой возмутила даже ее наставницу Светлану Лободу [видео] (подробности)