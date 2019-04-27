Сиделка Быстрицкой: «Элина Авраамовна говорила, что все имущество после ее смерти должно достаться сестре»

В начале этого года «КП» опубликовала материал «Бывший директор Элины Быстрицкой призналась в хищении денег с ее счетов». Речь шла об уголовном деле, которое возбудили в отношении Ксении Рубцовой. Заявление в полицию написала младшая сестра народной артистки – Софья Шегельман, которая с семьей живет в Израиле. Софья Авраамовна нам рассказала, что когда она приехала в Москву, то застала сестру в плачевном состоянии, увидела, как непозволительно организован уход: «К человеку, которому 90 лет, и который серьезно болен, Ксения приставила двух своих знакомых женщин. Они неумело и очень бессовестно относились к своим обязанностям сиделок, зато хорошо пользовались всем, что было в доме. Я сказала Ксении, что хочу забрать сестру к себе, стала искать ее паспорт... Пока искала паспорт, обнаружила, что очень много вещей из дома пропало. Выяснилось, что в 2017 году Ксения, у которой была доверенность на ведение всех дел, выданная сестрой, в несколько приемов сняла с ее счетов очень крупную сумму… В настоящее время, по словам следователя, ей предъявлено обвинение. Женщин, которых Ксения привела в дом, я уволила...».

После этой публикации в редакцию позвонила одна из сиделок Быстрицкой, которых уволила Софья Шегельман. Зовут ее Елена. Надо ли объяснять, как ее возмутили подозрения в воровстве, высказанные в ее адрес.

Елена рассказала нам, как жила Элина Авраамовна в последний год жизни, что предшествовало скандальной истории с Ксенией Рубцовой и кому народная артистка СССР завещала свое имущество. Мы не стали тогда публиковать этот разговор, чтобы не разжигать скандал, но сегодня, когда вновь заговорили об уголовном преследовании в отношении бывшего продюсера Быстрицкой, мы все-таки решили дать высказаться и другой стороне конфликта.

Элина Быстрицкая (слева) с сестрой Софьей. Фото из семейного архива

КОЛБАСА РАЗДОРА

- Когда я пришла работать к Быстрицкой, меня поразило, что Элина Авраамовна жила в скромной квартире. Трехкомнатной, в центре Москвы в Леонтьевском переулке, но малогабаритной. Потолки высокие, но маленькая кухня. Стиральной машинки не было. Даже белье негде посушить. Вещи мы с моей напарницей Ириной складывали в сумку на колесиках и забирали к себе домой постирать. Потом все-таки купили стиральную машинку.

Вообще Элина с характером. Но мы к ней относились с нежностью, называли Элинушкой Авраамовной. Она не любила в квартире кухонные запахи. Поэтому всегда открывали окна настежь, когда готовили. Ела очень мало. Любила чай с бутербродом с докторской колбасой или красной рыбой. Из-за этого с ее сестрой Софьей Авраамовной у нас однажды возникло разногласие: «Зачем вы даете Элине колбасу? Это вредно», - сказала Софья и стала готовить овощи, которые хоть и полезные, но Элина не любила.

В последнее время Элина Авраамовна нуждалась в посторонней помощиФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Прежде все вопросы решала Ксения (Ксения Рубцова – продюсер Быстрицкой – Ред.). Она связывалась с врачами, они приезжали по первому звонку. Каждый месяц или даже чаще на дому брали анализы. Мерили давление, снимали кардиограмму после того, как Элине Авраамовне сделали операцию на сердце.

- Элина Авраамовна всегда за собой следила. Рассказывала мне, как делать эластичную повязку для лица на ночь, чтобы не провисал контур. Обязательно - гимнастика.

- Это правда, она делала зарядку, когда была в силах. У нее в комнате - гантели и тренажер стоял. Вообще она была железная леди. Властная, с характером. А в последний год жизни стала умиротворенной и спокойной. Любила слушать аудиокниги, диски. Или радио. Мы ей читали сказки. Она плоховато видела, поэтому трудно было читать самой. Одно время любимое занятие – за семечками перед телевизором. Очень любила, когда ей причесывают волосы. Позовет нас: «Может быть прическу сделаем?». Мы ей минут по 40 причесываем голову.

Ксения звонила по пять раз в день и контролировала все.

Она заботилась о Быстрицкой, как о маленьком ребенке. У них были очень теплые отношения, вместе работали - готовили концерты. Если Элина вдруг захандрит, Ксения ее поднимала: «Масик, как ты себя чувствуешь?». Элина ей отвечала: «Есть работа? Я готова». Она всегда выступала в концерте к 9 мая. Последний раз ей уже трудно было стоять, у нее болели колени, и она сидела на лавочке на сцене. И пела. Ксения этот концерт организовывала.

Она заставляла Элину двигаться. Все расходы согласовывала. Все было слажено. Элина была довольна.

ИЗ КВАРТИРЫ АРТИСТКИ ПРОПАЛИ ВЕЩИ

- Сначала нужна была только помощница по хозяйству - уборка квартиры, стирка, глажка, готовка, - продолжает Елена. - Потом Элина Авраамовна стала беспокойная, боялась оставаться ночью одна. Ее сестра с семьей жила в Израиле. Элина звонила Ксении и та к ней ехала посреди ночи. Встал вопрос о ночном дежурстве. Что делать? Надо значит надо. Элина Быстрицкая – человек-эпоха. Царственная женщина.

Элине Быстрицкой был 91 год. Последнее время она тяжело болелаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Софья Авраамовна говорит, что из квартиры сестры пропали какие-то личные вещи. Как это могло случиться?

- Странно это слышать от Софьи Авраамовны. Она нам доверяла, была довольна и только полгода назад возникло непонимание. Конечно, мы с моей напарницей ничего не брали. Даже ночевать приезжали со своим постельным бельем, чтобы не лазить по чужим шкафам. Я попала к Элине Авраамовне по рекомендации. У меня хорошая репутация. Вторая сиделка Ирина работала у Быстрицкой больше трех лет. И никаких вопросов к ней не было.

- Софья Авраамовна рассказывала, что когда она приехала из Израиля, она увидела у сестры синяки на теле?

- Элина Авраамовна действительно два раза упала дома. Софья вызвала лечащего врача перед тем, как нас уволить. Спросила, ведем ли мы записи в тетрадке как это делают патронажные сестры? Но мы не медики. Мы просто помощницы по хозяйству. Софья уцепилась за этот предлог, чтобы избавиться от нас. И нанять своих сиделок с медицинским образованием. Она хотела все контролировать. Ксения Рубцова ей была уже не нужна. Элина Авраамовна была в таком состоянии, что выступать не могла.

- Когда вы расстались с Быстрицкой?

- В сентябре прошлого года. Софья Авраамовна заплатила нам деньги и взяла расписку, что мы получили зарплату. Сказала: «Спасибо, девочки, к вам никаких претензий нет. Вы хорошо ухаживали за сестрой».

- В это время Софья Авраамовна завела уголовное дело на Ксению?

- Деталей не знаю, но меня опрашивали следователи по этому делу. Был длинный разговор. Что-то связано с хищением денег с банковских счетов. Уже началась борьба за наследство…

БОРЬБА ЗА НАСЛЕДСТВО

- То есть?

- Мне кажется, все проблемы начались после того, как Быстрицкая попала в больницу, где ей делали операцию на сердце. Она провела там три недели и стало очевидно: все мы, как писал классик, внезапно смертны.

Однажды в квартиру пришли незнакомые люди. Софья Авраамовна провела их к сестре. Насколько я поняла, это были юрист, адвокат, еще была внучка Софьи Авраамовны. Они как коршуны нависли над Элиной, чтобы она подписала какой-то документ. Ксения меня просила проследить, чтобы без нее Быстрицкая ничего не подписывала. Я вмешалась, мол, Элина Авраамовна, у вас есть директор. Ее родственники на меня набросились, что я лезу не в свое дело.

Кажется, Софья Авраамовна свою сестру гипнотизировала и внушила ей свои мысли. Она сидела у постели Быстрицкой и гладит ее по руке: «Я, сестричка, у тебя одна. Ты доверяй мне».

Незадолго до увольнения я сказала Быстрицкой: «Вам звонила Ксения, передавала привет». А Элина мне ответила: «Ксения нечестно поступила. Мне так сказали». Она говорила заученными фразами.

- Элина Авраамовна вам рассказывала о завещании?

- Говорила, что ее единственные родственники – это сестра и ее семья. Все должно принадлежать сестре после ее смерти.

Но и при жизни Элина Авраамовна постоянно помогала сестре крупными суммами. Насколько я знаю, она купила Софье квартиру в Москве недалеко от себя. Та эту квартиру продала. Элина помогла ей оформить московскую пенсию (кстати, как? Вроде бы Софья Авраамовна жила в Киеве, а сейчас - в Израиль – ред.). Мне кажется, Софья хотела и квартиру Быстрицкой продать, а сестру перевезти в Израиль. Но та категорически отказалась уезжать, а после операции на сердце – тем более это было опасно.

Почему началась возня вокруг наследстве, мне непонятно. Мне кажется, что подозрения Софьи надуманы. И доверия у меня к ней нет. Раз уж меня с моей напарницей она заподозрила в воровстве, значит и другого человека может…

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Версия сестры артистки: У Элины Быстрицкой увела деньги помощница

Элине Быстрицкой был 91 год. Последнее время она тяжело болела, не вставала с постели, теряла зрение, жаловалась на сердечные боли. Актриса была одинокой женщиной, бездетной. Младшая сестра артистки София Шегельман постоянно живет в Израиле и не могла часто приезжать в Москву. Заботу об актрисе взяла на себя ее концертный директор Ксения Рубцова (экс-директор ансамбля Зыкиной, «Дома Зыкиной» и бывшая помощница певицы — Ред.). Говорят, Быстрицкая так прониклась к ней, что высказала желание указать Рубцову в завещании (подробности).