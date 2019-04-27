Дочь Началовой впервые заговорила об умершей маме

Дочь Юлии Началовой впервые рассказала о маме. Вера Алдонина стойко перенесла трагедию.

Спустя 40 дней после смерти Юлии Началовой ее родные и близкие собрались в студии программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Свое первое интервью дала и дочь певицы Вера Алдонина. Она пришла на передачу, чтобы вспомнить о самом близком человеке.

Гости в студии очень живо отреагировали на появление Веры. Все отметили сходство ребенка с отцом - Евгением Алдониным. "От мамы у меня глаза", - сказала с улыбкой девочка.

Вера Алдонина в студии программы Андрея Малахова

Вера рассказала, что сейчас участвует в музыкальных конкурсах. Она с детства выходила на сцену с мамой.

Девочка отметила, что во время выступлений не волнуется и чувствует себя на сцене прекрасно. А помогает ей во всем дедушка.

Отвечая на вопрос о том, кем она хочет стать, Вера сказала: "Хочу стать как мама певицей, но с уклоном больше в актрисы".

В свою очередь, дедушка Веры добавил, что она стойко перенесла трагедию. "Ребенок живет с нами. У нее очень много уроков, с домашними заданиями ей помогает справляться бабушка. Она в курсе всех школьных событий. Для Веры ничего не поменялось. Конечно, Вера переживает, но держится лучше всех нас. Школа ее сильно отвлекает", - признался в эфире Виктор Началов.

Он отметил, что отец Веры постоянно на связи. "Мы все стали родными людьми. Она у нам молодец. Делает успехи по игре на фортепиано. Мы связываем с ней большие надежды. Все данные, чтобы успешно реализовать себя в жизни, у нее есть", - резюмировал отец Юлии Началовой. В конце программы Вера Алдонина сыграла на рояле в память о своей маме.